Bu aile bambaşka! Oyuncak zombi bebek kocası, uzaylı sevgilisi ve zombi çocuklarıyla yaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Felicity Kadlec isimli bir kadın, 2018 yılında büyükbabasının bahçesinde “Kelly Rossi” adını verdiğini zombi oyuncak bebeğiyle hayatını birleştirmişti. Yıllar içinde ailesinin büyüdüğünden söz eden Kadlec, kısa süre içinde yaşları 3 ila 10 arasında değişen 6 zombi bebeğin çocukları olarak aralarına katıldığını ifade etti. Ailenin son ferdi ise Kadlec’in uzaylı bebek sevgilisi oldu.

“ONLARIN RUHLARI VAR”

Çocukluk dönemlerinde korku filmlerine bağımlılığı olduğunu ifade eden Kadlec, 13 yaşında annesinin vefatı üzerine babasının Kelly Rossi adını verdiği zombi oyuncak bebeği aldığını ifade etti. 16 yaşına kadar zombi bebeğe aşık olduğunu anlatan Kadlec, “İnsanlarla da ilişkilerim oldu ama hiçbiri bu şekilde hissettirmedi. Herkesin bu durumun sağlıksız ve gerçek olmadığını söylüyor. Ama oyuncakların ruhu olduğunu düşünüyorum. Onların ruhu var ve bana dokunuyorlar” dedi.



