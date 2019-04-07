Mynet Trend

Bu balığı sadece Van Gölü'nde yiyebilirsiniz

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 07.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyü sakinleri "Akdamar" ve "Narin" adlı tekneleriyle yıllardır Van Gölü'nde inci kefali avlayarak ekmek mücadelesi veriyor.

Bu balığı sadece Van Gölü'nde yiyebilirsiniz

Van Gölü kıyı şeridinde bulunan Sarıkum köylüleri, inci kefalini Bitlis ve ilçeleri haricinde Batman, Siirt ve Diyarbakır gibi illerin yanı sıra batıya gönderiyor. Bir gece önceden yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki 8-9 adet ağı göle atan köylüler, sabah saatlerinde ise çekerek balıkları topluyor.

AW668788_02

Köyde balıkçılık yapan Ümit Allahverdi, babasının 45, kendisinin ise 11 yıldır inci kefali avladığını söyledi. Bu yılki balık bereketinin satıcının yüzünü pek güldürmediğini ifade eden Allahverdi, Karadeniz'den aldıkları eski bir tekne ile başladıkları balıkçılık işini ailece sürdürdüklerini kaydetti. Geçimlerini de bu yolla temin ettiklerini dile getiren Allahverdi, “Bizim köyde arazimiz yok. Yıllarca çobanlık yaptık. Genelde av yasağının olmadığı kış aylarında avlanıyoruz. Yaz aylarında ya batıda çalışıyoruz ya da kendi bahçemizde çalışıyoruz” dedi.

AW668788_06

İnci kefali balığının lezzetinden ve yeme şekillerinden bahseden Ümit Allahverdi, "Bu balık çok lezzetli bir balık. Mangalda ve tandırda pişirilip yenildiği gibi tuza basılıp birkaç ay tuzda kaldıktan sonra da yenilebilir. Kış aylarında her ağımızda yaklaşık 400-500 kilo balık avlıyoruz. Yaz aylarında balık üreme yaptığı için hiçbir şekilde avlanma yapmıyoruz. Yavaş yavaş avlanma sezonumuz bitiyor. Nisan ayının 15’inde yasak geliyor. Tekneleri bağlayıp tarla işleri ile uğraşacağız” diye konuştu.

AW668788_03

Balıkçılar, inci kefali balığından kendi geçimlerini sağladıkları gibi ava çıkarken misafirleri olan martıları da unutmayıp onlara balık ziyafeti çekiyorlar.

AW668788_04

Sabahın erken saatlerinde ağlarını tek tek çeken balıkçılar, Van Gölü’nde bulunan koyların birine giderek günün yorgunluğunu ise mangalda tuttukları balıkları pişirip yiyerek atıyor.

AW668788_09

AW668788_10

AW668788_15

AW668788_16

AW668788_17

AW668788_18

AW668788_19

AW668788_22

Kaynak: İHA

İşte Victoria’s Secret’ın son meleğiİşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Ölen yavrusunun peşinden kilometrelerce koştuÖlen yavrusunun peşinden kilometrelerce koştu
Ağrı'da borç altın ile gelen seçim zaferi: 379 oy ile seçildimAğrı'da borç altın ile gelen seçim zaferi: 379 oy ile seçildim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
inci kefali Van Gölü

En Çok Okunan Trend Haberler

Gül sapını patatese batırdı! Bakın 1 hafta sonra ne oldu

Gül sapını patatese batırdı! Bakın 1 hafta sonra ne oldu

Din işlerinden sorumlu sekreterin pozları ülkeyi karıştırdı!

Din işlerinden sorumlu sekreterin pozları ülkeyi karıştırdı!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Kazdıkça dehşet çıktı! 'Toplu ölüm olduğu belli'

Kazdıkça dehşet çıktı! 'Toplu ölüm olduğu belli'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlkbaharın habercisi leylekler İstanbul'da

İstanbul'da onları görürseniz şaşırmayın! İşte nedeni...

Şanlıurfa'da yavrusu ölen ineğin görüntüsü duygulandırdı!

Ölen yavrusunun peşinden kilometrelerce koştu

Ağrı'da borç altın ile gelen seçim zaferi: 379 oy ile seçildim

Ağrı'da borç altın ile gelen seçim zaferi: 379 oy ile seçildim

Burdur'da barınak yakınındaki çukurlarda kedi ve köpek ölüleri bulundu

Kazdıkça dehşet çıktı! 'Toplu ölüm olduğu belli'

Van'daki depremde cezaevinden firar etti, evindeki gizli bölmede yakalandı

Depremde cezaevinden firar etti! Böyle yakalandı

Farklı zamanlarda evlat edindiği iki çocuk hakkındaki gerçek şoke edici!

Farklı zamanlarda evlat edindi! Şoke edici gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.