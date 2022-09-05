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  4. Bu berber çok farklı! Erkeklerin özel bölgelerindeki kılları şekillendiriyor

Bu berber çok farklı! Erkeklerin özel bölgelerindeki kılları şekillendiriyor

05.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslen Avustralyalı olan 31 yaşındaki Rodney Williamson isimli bir berber, sıradan bir saç stilisti olmaktan çok daha fazlası. Londra’da yaşayan Williamson, hizmetinin saç ve sakal kesmenin dışında müşterilerinin özel bölgelerini da kapsadığını söyledi. Erkeklerin özel bölgelerindeki kılları şekillendirdiğini ifade eden Williamson girişiminin müşterileri tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Bu berber çok farklı! Erkeklerin özel bölgelerindeki kılları şekillendiriyor

Londra’da yaşayan Rodney Williamson isimli bir adam berberlik mesleğine adeta yeni bir soluk getirdi. Bir müşterisinin saçlarını kestiği sırada randevuya çıkacağını söylemesi üzerine yeni girişiminin ilk hamlesini yapan Williamson, erkeklerin özel bölgelerini tıraş etmeye başladı. Erkek bakımıyla ilgili adımları umursadığını dile getiren Williamson müşterilerine ev ortamı sağlayarak onları mutlu etmek istiyor.

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“RAHAT ETMELERİNİ İSTİYORUM”

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Girişimine dair ilk adımı bir müşterisi sayesinde attığını söyleyen Williamson, “Bir müşterinin saçını kesiyordum ki o bana randevusu olduğunu ve sırtındaki tüyleri almayı unuttuğunu söyledi. Onun için yapmayı teklif ettim. Erkekler çoğunlukla sırtlarını tıraş etmemi istiyor ama birçoğunun kasık bölgesi için de hizmet veriyorum. Bu da tıpkı saç kesimi gibi! saçınızı kendiniz kesebilirsiniz, ancak başka biri sizin için yaparsa her zaman daha güzel, daha profesyonel bir görünüm elde edersiniz." dedi.

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Müşterilerinin rahat etmesi için yoğun bir çaba gösterdiğini dile getiren Williamson, “On müşteriden dokuzu kasık bölgelerini tıraş ederken biraz fazla kan akışından dolayı bedensel tepkimeler gösteriyor. Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bu yüzden şimdilik hizmetlerimi sadece yanında rahat hissettiğim insanlara sunuyorum” diye konuştu.

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Berber
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