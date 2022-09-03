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Sosyal medya bu fotoğraf karesini konuşuyor! Kimse anlam veremedi

03.09.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta paylaşılan bir fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medyada optik illüzyon meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. Havuz başında üç genç kadının çekildiği fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dikkat çeken fotoğraf karesine kimse anlam veremedi.

Sosyal medya bu fotoğraf karesini konuşuyor! Kimse anlam veremedi

TikTok’ta paylaşılan bir fotoğraf sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı. Üç genç kadının boğa şekildeki şişme bir simide beraber bindikleri anda verdikleri poz olay oldu. Üç kadından ortadakinin bacaklarının diğerlerine göre daha kısa olması sosyal medyada yeni bir optik illüzyon tartışmasını başlattı. Sosyal medyada, “İlk başta kısa olduğunu düşündüm ama gerçek başkaymış” notuyla paylaşılan görüntü 4.7 milyon izlenmeye ulaştı.

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KİMSE ANLAM VEREMEDİ

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Fotoğrafın ortasında bulunan genç kadının bacakları aynı açıda arkadaşlarına göre daha kısa duruyor. Ancak bütün optik illüzyonlarda olduğu gibi görüntü tamamen yanıltıcı. Çünkü resme daha dikkatli baktığınızda, sondaki kadının ortadaki kızın sırtına oturduğunu görebilirsiniz. Yani ortadaki kısa görünen bacaklar en arkadaki kadına ait...

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sosyal medya tiktok
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