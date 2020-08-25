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Bu böcekleri asla öldürmeyin! Peygamberdevesini öldürmek...

İLGİNÇ HABERLER  | 25.08.2020 10:14 | Son Güncelleme

National Geographic'e göre bir uğur böceği, yaşamı boyunca 5.000'den fazla zararlıyı yiyebilir. Gezegenimizde aslında bize faydalı olan düzinelerce benzer böcek var bazıları bitkileri tozlaştırıyor ve zararlı böcekleri yiyor. Uzun lafın kısası onlar öldürülmek yerine dışarıda yaşamayı hak ediyorlar. İşte nedenleri...

Bu böcekleri asla öldürmeyin! Peygamberdevesini öldürmek...

Hangi böceklerin bizim için gerçekten yararlı olduğu konusunda bazı araştırmalar yaptık. İşte başlıyoruz! Öğrenmek için okumaya devam edin...

ÖRÜMCEKLER

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Örümceklerden korkmakta sorun yok hızlı hareket ediyorlar ve çok fazla bacakları var ancak bunlar ekosistemimizin önemli bir parçasıdır. Örümcekler bazen diğer örümcekleri ve zararlıları ve hatta sivrisinekler gibi hastalık taşıyan böcekleri yakalamak için ağlar yaparlar.

KOKU YAYAN BÖCEKLER

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Böcekler, bahçede veya evde karşılaşabileceğiniz pek hoşlanmayacağınız hayvanlar olabilir ama sadece soğuk havalarda hayatta kalmak için sıcak bir yer bulmaya çalışırlar ancak savunma olarak komik bir koku yaysalar bile onları püskürtmemek veya öldürmemek sizin yararınızadır. Ayrıca tırtılları, bitki yiyen böcekleri ve yaprak bitlerini de avlarlar, bu yüzden onları öldürmeden dışarıya koymak en iyisidir.

PEYGAMBERDEVESİ

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Peygamberdevesi bahçedeki zararlılara karşı büyük yardımcıdır. Tek bir tür düzinelerce böcek yiyebilir bitkilerinizin zarar görmesini önlemeye yardımcı olur.

UĞUR BÖCEĞİ

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Uğur böceği genellikle dışarıda yaşar ve çekici kabukları nedeniyle en az insan şiddetine maruz kalır. Sadece güzel değiller, aynı zamanda son derece faydalıdırlar. Uğur böcekleri yaprak bitleri, akarlar, meyve sinekleri gibi bahçe bahçe zararlılarını yerler. Tek bir tür, günde 50'den fazla yaprak biti yiyebilir ve bu da ömürleri boyunca 5.000'e kadar yaprak biti oluşturur.

BAL ARILARI

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Bal arıları, ekosistemimizin son derece değerli bir parçasıdır. Nektar toplarlar ve çiçek ve ekinleri döllerler. Tek bir arı, sadece bir seferde 100'e kadar çiçeği ziyaret eder, lezzetli bal yaptıklarından bahsetmeye bile gerek yok ancak bu, mahalle arılarını evinize davet etmeye başlamanız gerektiği anlamına gelmez.

KULAĞAKAÇANLAR BÖCEĞİ

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Kulağakaçanlar korkutucu kıskaçları olduğu için korkutucu görünüyorlar ama etrafta dolaşmak için oldukça kullanışlıdırlar. Kulağakaçanlar nispeten zararsızdır ve onlara dokunmadığınız sürece kıskaçlarını kullanmazlar. Bahçenizin ekosistemi için yararlı olan ölü böcekler ve çürüyen bitki maddeleriyle beslenirler.

YAPRAK BİTİ

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Yaklaşık 60 farklı yaprak biti ile beslenen bu böcekler bahçede paha biçilmezdir. Nitekim yaprak bitlerini uğur böceği veya dantel kanatlılarından daha hızlı yok edebilirler. Bir bahçeniz varsa, bu böceği çevre dostu ve verimli bir haşere kontrol yöntemi olarak düşünün.


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