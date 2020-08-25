Bu böcekleri asla öldürmeyin! Peygamberdevesini öldürmek...

Hangi böceklerin bizim için gerçekten yararlı olduğu konusunda bazı araştırmalar yaptık. İşte başlıyoruz! Öğrenmek için okumaya devam edin...

ÖRÜMCEKLER

Örümceklerden korkmakta sorun yok hızlı hareket ediyorlar ve çok fazla bacakları var ancak bunlar ekosistemimizin önemli bir parçasıdır. Örümcekler bazen diğer örümcekleri ve zararlıları ve hatta sivrisinekler gibi hastalık taşıyan böcekleri yakalamak için ağlar yaparlar.

KOKU YAYAN BÖCEKLER

Böcekler, bahçede veya evde karşılaşabileceğiniz pek hoşlanmayacağınız hayvanlar olabilir ama sadece soğuk havalarda hayatta kalmak için sıcak bir yer bulmaya çalışırlar ancak savunma olarak komik bir koku yaysalar bile onları püskürtmemek veya öldürmemek sizin yararınızadır. Ayrıca tırtılları, bitki yiyen böcekleri ve yaprak bitlerini de avlarlar, bu yüzden onları öldürmeden dışarıya koymak en iyisidir.

PEYGAMBERDEVESİ

Peygamberdevesi bahçedeki zararlılara karşı büyük yardımcıdır. Tek bir tür düzinelerce böcek yiyebilir bitkilerinizin zarar görmesini önlemeye yardımcı olur.

UĞUR BÖCEĞİ

Uğur böceği genellikle dışarıda yaşar ve çekici kabukları nedeniyle en az insan şiddetine maruz kalır. Sadece güzel değiller, aynı zamanda son derece faydalıdırlar. Uğur böcekleri yaprak bitleri, akarlar, meyve sinekleri gibi bahçe bahçe zararlılarını yerler. Tek bir tür, günde 50'den fazla yaprak biti yiyebilir ve bu da ömürleri boyunca 5.000'e kadar yaprak biti oluşturur.