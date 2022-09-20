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  4. Bu da oldu! 'Aracımı iPhone 14 Pro Max ile takas etmek istiyorum' ilanı

Bu da oldu! 'Aracımı iPhone 14 Pro Max ile takas etmek istiyorum' ilanı

20.09.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Şaşmaz'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kişi iPhone 14 Pro Max ile aracını takas etmek istedi. 40 bin ile 46 bin lira arasında değişen Lada Samara araç için aracına ilan asan kişi, söz konusu yazıda ''Lada Samara iPhone 14 Pro Max takas edilir'' ifadelerine yer verirken telefon numarasını paylaştı. iPhone 14 Pro Max fiyatları 128 GB - 43.999 TL, 256 GB - 46.599 TL, 512 GB - 51.899 TL, 1 TB - 57.199 TL'ye kadar ulaşıyor.

Bu da oldu! 'Aracımı iPhone 14 Pro Max ile takas etmek istiyorum' ilanı

Ankara' da bir aracın camına asılan ilan dikkat çekerken, görenleri şaşırttı. Bir vatandaş, ikinci el fiyatı 40 ila 46 bin TL arasında değişen Lada Samara arabası için ilan astı.

Aracının camına satılık ilanı yazan vatandaş, ''Lada Samara iPhone 14 Pro Max takas edilir'' dedi. iPhone 14 Pro Max Türkiye'de Ekim ayında satışa sunulacak.

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IPHONE PRO MAX 43.999 TL

iPhone 14 fiyatlarının 128 GB - 30.999 TL, 256 GB - 33.599 TL, 512 GB - 38.899 TL olacağı, iPhone 14 Pro fiyatlarının ise 128 GB - 39.999 TL, 256 GB - 42.599 TL, 512 GB - 47.899 TL, 1 TB - 53.199 TL arasında olduğu belirtiliyor.

iPhone 14 Pro Max fiyatları da 128 GB - 43.999 TL, 256 GB - 46.599 TL, 512 GB - 51.899 TL, 1 TB - 57.199 TL'ye kadar ulaşıyor.


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