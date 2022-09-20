Bu da oldu! 'Aracımı iPhone 14 Pro Max ile takas etmek istiyorum' ilanı

Ankara' da bir aracın camına asılan ilan dikkat çekerken, görenleri şaşırttı. Bir vatandaş, ikinci el fiyatı 40 ila 46 bin TL arasında değişen Lada Samara arabası için ilan astı.

Aracının camına satılık ilanı yazan vatandaş, ''Lada Samara iPhone 14 Pro Max takas edilir'' dedi. iPhone 14 Pro Max Türkiye'de Ekim ayında satışa sunulacak.

IPHONE PRO MAX 43.999 TL

iPhone 14 fiyatlarının 128 GB - 30.999 TL, 256 GB - 33.599 TL, 512 GB - 38.899 TL olacağı, iPhone 14 Pro fiyatlarının ise 128 GB - 39.999 TL, 256 GB - 42.599 TL, 512 GB - 47.899 TL, 1 TB - 53.199 TL arasında olduğu belirtiliyor.

iPhone 14 Pro Max fiyatları da 128 GB - 43.999 TL, 256 GB - 46.599 TL, 512 GB - 51.899 TL, 1 TB - 57.199 TL'ye kadar ulaşıyor.



