Bu 'fırsatı' da kaçırmadılar! Hiçbir şey değişmedi ama iki haftada fiyatı 5 bin lira arttı

Türkiye'de öğrencilerin ana sorunlarından biri de barınma. Yerleştirme sonuçları açıklandı, aileler ve öğrencilerin ev ve yurt telaşı başladı. Bunu fırsat bilen bazı ev sahipleri ise iki hafta içinde kiralarını 5 bin lira kadar artırdı. Özellikle üniversitelere yakın evlerde artış daha çok gözlemlendi.

Ufuk Dağ

Öğrenci ve kiralık daire birbirinden ayrılmayan iki kavram. Aylardır sınava hazırlanan öğrenciler sınavdan sonra yeni üniversitelerine yerleşse de bu kez başka bir sınavla karşı karşıya kaldılar. Nerede kalacaklar? Yerleştirme sonuçlarının ardından özellikle büyükşehirlerdeki ev sahipleri kiralarında artışa gitti.

YİNE 'FIRSATÇILIKLARINI' KONUŞTURDULAR

Sınav sonuçları açıklandı, devlet üniversitelerinde birçok bölümde kontenjanlar doldu. Bu da yeni öğrencilerin şehre geleceği anlamına geliyor. Ancak bunu fırsat bilen bazı ev sahipleri yine fırsatçılıklarını konuşturdu. Kiralık ev fiyatları birçok ilde yine arttı.

"BEKLEYELİM, FİYAT ARTIRALIM"

ATV Habere konuşan Gayrimenkul danışmanı Aşkım Sargut ev sahiplerinin sınavın açıklanmasından önce kendilerini arayarak, 'Bekleyelim, fiyatlarımızı artıralım' dediğini açıkladı. Sargut ev sahiplerinin fırsatçılığa değil vicdanlı olmalarına yöneltmeye çalıştığını belirtti.

FİYATLAR NE KADAR ARTTI

Yerleştirme sonuçlarından önce ortalama 25 bin liraya kiraya verilen bir dairenin sınav sonuçlarından sonra 30 bin liraya kadar çıktığı belirtildi. Yurtlarda ise durum farklı değil. Tek kişilik yurt odası 35 bin ila 65 bin lira arasında değişiyor. 5-6 kişilik yurt odaları ise 15 ila 20 bin arasında değişiyor. Öğrenciler tek başlarına kalamadıklarını çözüm olarak 4 5 kişi kalabildiklerini vurguluyor. Özellikle bazı özel üniversitelerin yurt parasının ise neredeyse okulun yıllık ücretiyle yarıştığı vurgulandı.

