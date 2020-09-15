Bu flört uygulaması sadece sesli mesajla çalışıyor!

Önceleri online flört ve arkadaşlık uygulamalarında parmaklarınız acıyana kadar kaydırmanız, ilginç biriyle eşleşmeyi beklemeniz veya belki de haftalarca mesajlaşmanız gerekiyordu. Tüm bunlar kendine uygun bir partner arayan birini delirtmek için yeterliydi.
Yazmaktan sıkıldıysanız ancak hala yine de hayatınızda romantizm istiyorsanız, sizin için bir çözüm üretilmiş olabilir. String adlı uygulama, yalnızca sesli notlarla iletişim kurmaya izin veriyor. Karan Janjuha tarafından çıkarılan uygulamada insanlar yalnızca sesli notlarla sohbet etmekle kalmıyor, mesajları fotoğraflarla kişiselleştirebiliyor.
Potansiyel eşinizin sesini duyma seçeneğine sahip olmak, aynı zamanda iki kişi arasında bağ gelişmesine de yardımcı oluyor.
2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, birinin ses tonu potansiyel partnerler açısından etkileyici bulunup bulunmadığına dair bir ipucu taşıyabilir. Ayrıca potansiyel partnerinizin ses tonunu duymak, niyetleri konusunda dürüsüt olup olmadığını anlamanıza dair bir ipucu taşıyabilir. Uygulamanın kurucu ortağı Tinashe’e göre bu uygulama, diğer flört uygulamalarındaki tüm kişiliğinizin kısa mesaj yoluyla aktarılmasının zor olduğu fikrinden doğmuş.
Tinashe, yarattıkları uygulama hakkında “Bir arkadaşınızla mesajlaşmak anormal hissettirmez. Çünkü zaten birbirinizi tanıyor, kişilikleirnizi veya şakalarınızı anlıyorsunuzdur. Ancak aynı şeyi daha önce hiç konuşmadığınız bir yabancıyla yapmaya kalkışmak zordur. Bizce sesli not, insanlara kişiliklerini gösterebilmenin eğlenceli ve etkileyici bir yolu” dedi.
Espri ve mizahın sesli notla daha kolay iletileceği için sohbetin daha doğal gelişeceği ve yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmesi de, uygulamanın başka bir avantajı.
Uygulamanın kurucuları, öğrencileri hedeflediklerini belirterek genç neslin daha çok sesli not kullanmaya yatkın olduğunu söyledi. Ancak bu özellik, farklı yaş gruplarından insana da cazip gelecek gibi görünüyor.
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