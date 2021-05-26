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Bu fotoğrafı hiç görmediniz! Burcu Özberk ve Hande Erçel hayranlarını yıllar öncesine götürdü

26.05.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Burcu Özberk ve Hande Erçel, uzun süredir çok yakın arkadaş. Bugün de yıllar öncesinden ve hiç görülmemiş bir fotoğraflarını paylaştılar.

Bu fotoğrafı hiç görmediniz! Burcu Özberk ve Hande Erçel hayranlarını yıllar öncesine götürdü

Son dönemin iki popüler oyuncusu Burcu Özberk ve Hande Erçel, 2015'in en sevilen dizilerinden "Güneşin Kızları"nda beraber oynadı. Bu dizi sayesinde de kariyerlerinde büyük çıkış yaptılar ve başrollere terfi ettiler. Dizi sayesinde büyük bir hayran kitlesi de edinen iki oyuncu, attıkları her adım takip edilecek kadar popüler oldu. Ama bu dizi onlara sadece işte değil, dostlukta da kazandırdı. "Güneşin Kızları"ndan beri çok yakın arkadaş olan Burcu Özberk ve Hande Erçel, birbirleri için "İkizim" diyor.

"En iyi arkadaşım"

Burcu Özberk Hande Erçel

Birbirlerinin en iyi arkadaşı olduklarını söyleyen Burcu Özberk, "Bizim uzun süre görüşemediğimiz oluyor. Ama bir telefonun ucunda seni anlayan, seni dinleyen birinin olduğunu bilmek bence büyük bir şans. Bir de ben buraya geldiğimde yalnızdım. Hande kardeşi Gamze ile yaşıyordu. Çok güzel arkadaşlık kurduk. Bu tür şeyleri unutmamak, sahip çıkmak lazım." diyor. Ama ikisinin de çoktan unuttuğu bir fotoğraf bugün ortaya çıktı ve herkese onların dostluğunu hatırlattı.

Hande Erçel Burcu Özberk

"Aaah kalbim" notuyla paylaşım yapan Burcu Özberk'e, Hande Erçel'den henüz bir karşılık gelmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Hande Erçel
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