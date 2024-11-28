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Bu görüntüler başına bela oldu! Kadınların görüntülerini habersiz çekti... Videoları nedeniyle tutuklandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.11.2024 10:39
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Manchester'da kadınların takip edildiği, filme alındığı ve taciz edildiğine dair çok sayıda ihbar üzerine 27 yaşında bir adam taciz ve takip şüphesiyle tutuklandı. Adamın bilgisayarında ve cep telefonunda kadınların savunmasız pozisyonlarda bilgileri olmadan filme alındıkları görüntüler çıktı. Bu görüntülerin özel abonelik siteleri üzerinden 13 dolara (450 TL) satıldığı ifade edildi.

Bu görüntüler başına bela oldu! Kadınların görüntülerini habersiz çekti... Videoları nedeniyle tutuklandı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Manchester şehrindeki röntgencilik ihbarlarının sonrasında 27 yaşındaki bir adam taciz şüphesiyle tutuklandı. Görüntülerde yürürken kadınların göğüslerine ve kalçalarına yakınlaştırılarak çekimler yapıldığı ve bu çekimlerden kadınların habersiz olduğu ifade edildi.

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MEN'in haberine göre , sosyal medya platformlarında kadınların gece dışarı çıktıklarını görüntülediği görülen viral videolarla bağlantılı olarak ülkedeki ilk tutuklama olduğu anlaşılıyor. Milyonlarca kez görüntülenen videolar Londra, Liverpool ve Leeds'te de çekildi.

"ETEK ALTI GÖRÜNTÜLERİNİ İÇERİYORDU"

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Greater Manchester Polisi yaptığı açıklamada, "Manchester Şehir Merkezi'nde kadınların takip edildiği, filme alındığı ve taciz edildiğine dair birkaç raporla bağlantılı olarak Bradford'da 27 yaşında bir adamı takip ve taciz şüphesiyle tutukladık. Bu tutuklamanın, sosyal medya platformlarında kadınların geceleri dışarı çıktıklarında, bazıları savunmasız pozisyonlarda filme alındığı görünen birkaç viral videoyla bağlantılı olarak ülkedeki ilk tutuklama olduğu düşünülüyor. Genel olarak paylaşılan ve geniş çapta izlenen videoların yanı sıra, daha detaylı bir araştırma sonucunda, şüpheli rıza dışı çıplaklık ve etek altı görüntüleri içeren ücretli hesaplar altında kilitli daha fazla içerik bulduk. Sorun ilk olarak dikkatimize sunulduktan sonra, bu videolardan doğrudan etkilenen herkesin öne çıkması için birkaç çağrıda bulunduk. Birçok kadın bunu yaptı ve bunun kendilerinde yarattığı korkuyu ve geceleri dışarıdayken güvende olma hisleri üzerindeki etkisini açıkladı." ifadelerini kullandı.

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