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  4. 17 yaşındaki kız öğrenci, hayvanları beslemek için evde yalnız bırakıldıktan sonra domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

17 yaşındaki kız öğrenci, hayvanları beslemek için evde yalnız bırakıldıktan sonra domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.11.2024 07:53
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Rusya'da yaşayan 17 yaşındaki Milena Shevelyova isimli genç bir kız, ailesinin sahip olduğu domuzlara bakmakla görevlendirilerek evde yalnız başına bırakılmıştı. Hayvanlara yemek vermek için ahıra giden Shevelyova domuzların saldırısına uğradı. Domuzlar tarafından parçalanan Shevelyova hayatını kaybetti.

17 yaşındaki kız öğrenci, hayvanları beslemek için evde yalnız bırakıldıktan sonra domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

MYNET| DIŞ HABERLER Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Milena Shevelyova isimli genç bir kız, ailesinin küçük çiftliğinin sorumluluğunu üstlenmesi için evde tek başına bırakılınca domuzlar tarafından parçalanarak trajik bir şekilde öldürüldü.

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17 yaşındaki Milena Shevelyova, anne ve babası şehirdeyken hayvanları beslemek için ahıra gitti. Yerel basında yer alan haberlere göre, ahırda ilk olarak dişi bir domuzun saldırısına uğradı. Dişi domuzun saldırısından sonra bilincini kaybeden Shevelyova ahırdaki diğer tüm hayvanların da saldırıya dahil olmasıyla korkunç bir şekilde öldü.

TELEFONLA ULAŞAMAYINCA ENDİŞELENDİLER

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Ebeveynleri ona telefonla ulaşamadı ve bir arkadaşlarından onu kontrol etmesini istedi. Ebeveynlerin arkadaşı çiftliğe gittiğinde 17 yaşındaki kızın cansız bedenini ahırda buldu. Bad News Telegram kanalından gelen bir haberde, Shevelyova'nın saldırı sırasında femoral arterinin yırtılması sonucunda kan kaybından öldüğü ifade edildi. Krasnoyarsk Uzhursky Bölge Savcısı derhal olay yerine gitti. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya domuz
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