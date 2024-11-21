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O anlar saniye saniye kamerada! Anne ve babası 'namus ' diyerek okul dışında kızlarını boğmaya çalıştı... Çevredekiler duruma müdahale etti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.11.2024 09:57
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Adı açıklanmayan 17 yaşındaki kız, anne ve babası İhsan Ali ile Zahraa Subhi Mohsin Ali'nin onu Irak'a giden bir uçağa bindirmeye çalışmasının ardından evden kaçmıştı. Evden kaçan 17 yaşındaki kızlarını bulmak için okuluna giden aile onu okulun dışında boğarak öldürmeye çalıştı.

O anlar saniye saniye kamerada! Anne ve babası 'namus ' diyerek okul dışında kızlarını boğmaya çalıştı... Çevredekiler duruma müdahale etti

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan 17 yaşındaki genç kız, babası İhsan Ali ve annesi Zahraa Subhi Mohsin Ali'nin kendisini Irak'a giden bir uçağa bindirmeye çalışmasının ardından evden kaçtı. Davaya ilişkin olarak yer alan mahkeme kayıtlarında kızın polise, babasının yakın zamanda başka bir ilçede kendisinden yaşça büyük bir adamla ayarlanan evliliği reddettiği için kendisini namus cinayetiyle tehdit ettiğini ifade edildi.

KAÇTIĞINDA OKULUNDAN YARDIM İSTEDİ

Evden kaçtıktan sonra 16 yaşındaki erkek arkadaşının öğrenci olduğu lisesine giderek yardım istedi. 17 yaşındaki kız için güvenli bir yer bulundu ve oraya gitmek için okulun dışındaki otobüs durağına erkek arkadaşıyla birlikte yürüdü. Kızının otobüs durağına doğru hareket ettiğini gören baba İhsan Ali aracından inerek onlara saldırdı.

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Erkek arkadaşının babası Victor Barnes Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "Aklını kaçırmış gibiydi. Oğlumun suratına yumruk attı. Kızının boğazını sıkarak onu öldürmeye çalıştı. Genç kız kurtulmak için ona defalarca yumruk attı. Adam sonunda ellerini açtığında ise bu sefer kızın annesi Zahraa kavgaya dahil oldu ve kızını kendisi boğmaya çalıştı" dedi.

HER İKİSİ DE TUTUKLANDI

Ishan'a ikinci derece cinayete teşebbüs, birinci derece adam kaçırmaya teşebbüs, ikinci derece adam kaçırmaya teşebbüs, ikinci derece aile içi saldırı ve dördüncü derece saldırı suçlamaları yöneltildi. Zahraa, ikinci derece cinayete teşebbüs, birinci derece adam kaçırma teşebbüsü, ikinci derece adam kaçırma teşebbüsü, ikinci derece aile içi saldırı ve ikinci derece hırsızlık suçlamalarıyla yargılandı. Her iki ebeveyn de tutuklandı.

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