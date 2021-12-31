Bu hafta diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman? El Kızı, Arka Sokaklar, Teşkilat…

Her hafta 31 Aralık Cuma günü Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Aziz, Kaderimin Oyunu, Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda’nın yeni bölümleri ekranda yer almayacak. Yılın ilk günü 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise El Kızı, Gönül Dağı, Kardeşlerim dizisini yeni bölümleri de yine yayınlanmayacak. 2 Ocak 2022 Pazar günü de Teşkilat ve Yargı'nın da yeni bölümleri yine ekranlarda yer almayacak.

BU HAFTA DİZİLER NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta Arka Sokaklar, El Kızı, Teşkilat, Aşk Mantık İntikam, Gönül Dağı, Yargı, Aziz, Kardeşlerim, Kaderimin Oyunu, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kırmızı Oda’nın yeni bölümleri ekranlarda yer almayacak.

Seksenler dizisi ise yılbaşı özel bölümüyle yayınlanacak.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

Arka Sokaklar 14 Ocak 2022, Kaderimin Oyunu 7 Ocak 2022, El Kızı 15 Ocak 2022, Kardeşlerim 8 Ocak 2022, Yargı ise 9 Ocak 2022’de yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Diğer dizilerin yeni bölüm tarihleri netleşince haberimizde yer alacak.



