Bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzikler nelerdir? Bu hafta vizyonda neler var? Bu hafta hangi müzikler çıkacak? Bu hafta vizyona girecek Türk filmleri neler?

İşten veya günlük hayattaki koşuşturmalardan kendinize vakit ayıramıyor musunuz? Haft sonu olduğunda yapacağınız programdan emin değilseniz. Size bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzik listesini sunalım. Kararsız programlara kendinizi sürüklemeyin size vereceğimiz filmlerden birini seçerek gününüzü renklendirin. Bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzikler ufkunuzu genişletebilir...

BU HAFTA TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA ÇIKACAK FİLMLER

-Sadece Bir Gece, 25 Şubat 2022 tarihinde vizyona girecek filmin başrollerinde Tuba Ünsal, Cemal Hünal ve Gürgen Öz yer almaktadır. Sadece Bir Gece filmi dram türünde bir Türk yapımdır.

-Soygun Oyunu, 18 Şubat 2022 tarihinde vizyona giren filmin başrollerinde Burak Sevinç, Sercan Badur ve Selim Bayraktar yer alıyor. Film polisiye ve komedi türünde bir Türk yapımdır.

-Lietli: Cin Kabilesi, 25 Şubat 2022 tarihinde vizyona girecek film Türk yapımdır.

-Beni Sevenler Listesi (25 Şubat 2022)

-Gizli Gerçek (25 Şubat 2022)

-Bir Tutam Açlık, İsveç yapımı bir filmdir. Bir Tutam Açlık, 25 Şubat 2022 tarihinde vizyona girecek olan bir dram, ve romantik türde olan bir yapımdır.

-Mutlu Canavar Ailesi 2 filmi 25 Şubat 2022 tarihinde vizyona girecek bir animasyon yapımıdır. Mutlu Cnavar Ailesi 2 filminin başrolünde Emily Watson, Nick Frost ve Jessica Brown Findlay yer alıyor.

-Cyrano (25 Şubat 2022)

-Kasa: Büyük Soygun, 25 Şubat 2022 tarihinde vizyona girecek aksiyon, macera ve dedektif türünde olan bir yapımdır. Filmin başrollerinde Freddie Highmore, Astrid Berges-Frisbey ve Sam Riley yer almaktadır.

-Mavzer (25 Şubat 2022)

-Fabrika (25 Şubat 2022)

BU HAFTA TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ÇIKACAK MÜZİKLER

The Weeknd – The Dawn

Years & Years – Night Call

Sinead O’Connor – No Veteran Dies Alone

Charli XCX – Crash

M.I.A. – Mata

Elvis Costello – The Boy Named If

Travis Scott – Utopia

Bastille – Give Me The Future

Mitski – Laurel Hell

Tears For Fears – The Tipping Point

Saweetie – Pretty Bitch Music

Jack White – Fear Of The Dawn

Swedish House Mafia – Paradise Again

Liam Gallagher – C’mon You Know

Wet Leg – Wet Leg

2022’de albüm çıkaracakları kesinleşmeyen ama stüdyoda oldukları bilinen isimlerse Kendrick Lamar, Dua Lipa, Cardi B, Roddy Ricch, The Cure, Kylie Minogue, Kaiser Chiefs ve Rihanna. Björk’ün de bir albüm üzerinde çalıştığı biliniyor.

BU HAFTA TÜRKİYE'DE ÇIKAN MÜZİKLER

Kıraç-Düşlerimsin (18.02.2022)

Yasemin Mori- Kırmızı Lavlar(18.02.2022)

Bağzıları- Yoldan Çıkıcam(18.02.2022)

Ufuk Beydemir- Aklımda Bir Dünya(18.02.2022)

Cem Belevi-Gizli(18.02.2022)

Yeni Türkü- Nerelere Gideyim(18.02.2022)