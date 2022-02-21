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Bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzikler nelerdir? Bu hafta vizyonda neler var? Bu hafta hangi müzikler çıkacak? Bu hafta vizyona girecek Türk filmleri neler?

21.02.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzikleri merak edenler için güzel bir liste hazırladık. Sosyal bir varlık olan insan arada kendine de biraz zaman ayırmalı. Haftanın büyük bir bölümü işte geçiyor. Size kalan hafta sonu da kendinize göre sosyalleşebileceğiniz aktivitelerle geçirmek isteyebilirsiniz. Bu hafta Türkiye'de ve dünyada vizyona girecek birbirinden farklı yapımlar ve müzikler olacak. İşte bu hafta Türkiye'de dünyada çıkacak film ve müziklerin listesi!

Bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzikler nelerdir? Bu hafta vizyonda neler var? Bu hafta hangi müzikler çıkacak? Bu hafta vizyona girecek Türk filmleri neler?

İşten veya günlük hayattaki koşuşturmalardan kendinize vakit ayıramıyor musunuz? Haft sonu olduğunda yapacağınız programdan emin değilseniz. Size bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzik listesini sunalım. Kararsız programlara kendinizi sürüklemeyin size vereceğimiz filmlerden birini seçerek gününüzü renklendirin. Bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzikler ufkunuzu genişletebilir...

BU HAFTA TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA ÇIKACAK FİLMLER

Bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzikler nelerdir? Bu hafta vizyonda neler var? Bu hafta hangi müzikler çıkacak? Bu hafta vizyona girecek Türk filmleri neler?

-Sadece Bir Gece, 25 Şubat 2022 tarihinde vizyona girecek filmin başrollerinde Tuba Ünsal, Cemal Hünal ve Gürgen Öz yer almaktadır. Sadece Bir Gece filmi dram türünde bir Türk yapımdır.

Bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzikler nelerdir? Bu hafta vizyonda neler var? Bu hafta hangi müzikler çıkacak? Bu hafta vizyona girecek Türk filmleri neler?

-Soygun Oyunu, 18 Şubat 2022 tarihinde vizyona giren filmin başrollerinde Burak Sevinç, Sercan Badur ve Selim Bayraktar yer alıyor. Film polisiye ve komedi türünde bir Türk yapımdır.

-Lietli: Cin Kabilesi, 25 Şubat 2022 tarihinde vizyona girecek film Türk yapımdır.

-Beni Sevenler Listesi (25 Şubat 2022)

-Gizli Gerçek (25 Şubat 2022)

Bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzikler nelerdir? Bu hafta vizyonda neler var? Bu hafta hangi müzikler çıkacak? Bu hafta vizyona girecek Türk filmleri neler?

-Bir Tutam Açlık, İsveç yapımı bir filmdir. Bir Tutam Açlık, 25 Şubat 2022 tarihinde vizyona girecek olan bir dram, ve romantik türde olan bir yapımdır.

Bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzikler nelerdir? Bu hafta vizyonda neler var? Bu hafta hangi müzikler çıkacak? Bu hafta vizyona girecek Türk filmleri neler?

-Mutlu Canavar Ailesi 2 filmi 25 Şubat 2022 tarihinde vizyona girecek bir animasyon yapımıdır. Mutlu Cnavar Ailesi 2 filminin başrolünde Emily Watson, Nick Frost ve Jessica Brown Findlay yer alıyor.

-Cyrano (25 Şubat 2022)

Bu hafta Türkiye'de ve dünyada çıkacak film ve müzikler nelerdir? Bu hafta vizyonda neler var? Bu hafta hangi müzikler çıkacak? Bu hafta vizyona girecek Türk filmleri neler?

-Kasa: Büyük Soygun, 25 Şubat 2022 tarihinde vizyona girecek aksiyon, macera ve dedektif türünde olan bir yapımdır. Filmin başrollerinde Freddie Highmore, Astrid Berges-Frisbey ve Sam Riley yer almaktadır.

-Mavzer (25 Şubat 2022)

-Fabrika (25 Şubat 2022)

BU HAFTA TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ÇIKACAK MÜZİKLER

The Weeknd – The Dawn
Years & Years – Night Call
Sinead O’Connor – No Veteran Dies Alone
Charli XCX – Crash
M.I.A. – Mata
Elvis Costello – The Boy Named If
Travis Scott – Utopia
Bastille – Give Me The Future
Mitski – Laurel Hell
Tears For Fears – The Tipping Point
Saweetie – Pretty Bitch Music
Jack White – Fear Of The Dawn
Swedish House Mafia – Paradise Again
Liam Gallagher – C’mon You Know
Wet Leg – Wet Leg

2022’de albüm çıkaracakları kesinleşmeyen ama stüdyoda oldukları bilinen isimlerse Kendrick Lamar, Dua Lipa, Cardi B, Roddy Ricch, The Cure, Kylie Minogue, Kaiser Chiefs ve Rihanna. Björk’ün de bir albüm üzerinde çalıştığı biliniyor.

BU HAFTA TÜRKİYE'DE ÇIKAN MÜZİKLER

Kıraç-Düşlerimsin (18.02.2022)

Yasemin Mori- Kırmızı Lavlar(18.02.2022)

Bağzıları- Yoldan Çıkıcam(18.02.2022)

Ufuk Beydemir- Aklımda Bir Dünya(18.02.2022)

Cem Belevi-Gizli(18.02.2022)

Yeni Türkü- Nerelere Gideyim(18.02.2022)

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