Bu hep yapıyorlar! Simpsonlar’ın Kanada’daki “Özgürlük Konvoyu” eylemini bildiği iddia edildi

32 yıldır devam eden dünyaca ünlü çizgi dizi Simpsonlar, geleceğe yönelik olarak tutan tahminleri sayesinde dünyayı şaşırtıyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı. Dizinin Amerika-Kanada sınırında başlayan protestoları 1999 yılında yayınlanan bölümünde tahmin ettiği iddia edildi.

İKİ FARKLI BÖLÜMÜNDEN ALINMIŞ

Simpsonlar’ın Kanada’daki kamyon konvoyu protestosunu öngördüğü iddiaları çürütüldü. Kamyon şoförlerinin koronavirüs kısıtlamalarına tepki göstermek için Kanada’yı boydan boya geçtiği eylem sosyal medyada gündem oldu. Ottawa polisi, göstericileri gözaltına almaya başladı. Sosyal medyanın olaya ilgi göstermesinden sonra Simpsonlar’ın 1999 yılında yayınlanan bir bölümüne ilgi arttı.

Simpsonlar’dan alınan bir kamyon sahnesinin dizinin iki ayrı bölümünden birleştirildiği söylendi. Ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu gösteren klipteki ses değiştirildiği belirtildi. Geleneği bozan Simpsonlar bu sefer 2022’deki Özgürlük Konvoyu öngörmedikleri belirtildi.



