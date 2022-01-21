Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gündem yarattı! Tom Hanks detayı 2007 yılındaki bölümü anımsattı

Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gündem yarattı! Tom Hanks detayı 2007 yılındaki bölümü anımsattı

21.01.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın görevdeki ilk yılı, Tom Hanks'in yer aldığı bir reklam yayınlanarak kutlandı. Sevilen oyuncunun reklam filmindeki rolü, Simpsonlar’ın 2007 yılında yayınlanan bir bölümünü akıllara getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının dikkat geçtiği detay sayesinde Simpsonslar’ın bir kehanetinin daha gerçekleştiği iddia edildi.

Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gündem yarattı! Tom Hanks detayı 2007 yılındaki bölümü anımsattı

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık açılış komitesi, Akademi Ödüllü Tom Hanks'in yer aldığı bir reklam yayınlayarak görevdeki ilk yılını kutladı. Yapılan açılış komitesi açıklamasında Biden’in başkanlığının ilk yılında “Amerikan halkının gücünü ve azmini kutlamanın” önemli olduğunu hissettiği vurgusu yapıldı. Reklamda Tom Hanks’ın yer alması ise Simpsonlar’ın 2007 çıkışlı bir bölümünü hatırlattı.

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte Simpsonlar’ın 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen tahminleri...Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte Simpsonlar’ın 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen tahminleri...

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

simpson 4

Simpsonlar’ın 2007 yılında yayınlanan bir bölümünde ABD yönetimi ile Hanks’in arasındaki işbirliğini anlatan kısa bir kesite yer verilmişti. Bağlantıyı ilk olarak Venezuelalı Twitter kullanıcısı @kalebprime tespit etti. Paylaşım 200 binden fazla beğeni aldı.

Filmin ilgili sahnesinde Tom Hanks bir kamu spotunda, "Selam, ben Tom Hanks. ABD yönetimi tüm güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkinden biraz ödünç alıyorlar" diyordu.

Fatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner’in 2022 kehaneti şaşırttıFatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner’in 2022 kehaneti şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdilerBilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdiler
Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!
İngiltere’nin en ünlü duvar ustası! "Çekici değilsin"İngiltere’nin en ünlü duvar ustası! "Çekici değilsin"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu...

Bilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu...

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! “Taliban hakkımda...”

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! “Taliban hakkımda...”

Dünya bu düğünü konuşuyor! Damat terk edince...

Dünya bu düğünü konuşuyor! Damat terk edince...

Ultrason görüntüsünü paylaştı! Görenler inanamadı

Ultrason görüntüsünü paylaştı! Görenler inanamadı

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.