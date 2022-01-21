Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gündem yarattı! Tom Hanks detayı 2007 yılındaki bölümü anımsattı

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık açılış komitesi, Akademi Ödüllü Tom Hanks'in yer aldığı bir reklam yayınlayarak görevdeki ilk yılını kutladı. Yapılan açılış komitesi açıklamasında Biden’in başkanlığının ilk yılında “Amerikan halkının gücünü ve azmini kutlamanın” önemli olduğunu hissettiği vurgusu yapıldı. Reklamda Tom Hanks’ın yer alması ise Simpsonlar’ın 2007 çıkışlı bir bölümünü hatırlattı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Simpsonlar’ın 2007 yılında yayınlanan bir bölümünde ABD yönetimi ile Hanks’in arasındaki işbirliğini anlatan kısa bir kesite yer verilmişti. Bağlantıyı ilk olarak Venezuelalı Twitter kullanıcısı @kalebprime tespit etti. Paylaşım 200 binden fazla beğeni aldı.

Filmin ilgili sahnesinde Tom Hanks bir kamu spotunda, "Selam, ben Tom Hanks. ABD yönetimi tüm güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkinden biraz ödünç alıyorlar" diyordu.



