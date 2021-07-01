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Bu kadar olmaz! Özge Ulusoy'u çıldırtan yorum: "Şu terbiyesize bakın..."

01.07.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, Instagram'daki paylaşımları hakkında gelen bir yoruma dayanamadı ve takipçisini ifşa etti.

Bu kadar olmaz! Özge Ulusoy'u çıldırtan yorum: "Şu terbiyesize bakın..."

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, sosyal medyada da en çok dikkat çeken isimlerden biri. İki milyonluk takipçisi ve daha da yüksek görüntülenme sayısı nedeniyle markaların da sosyal medyada çalışmak için en çok tercih ettiği isimlerden biri oldu. Genelde marka iş birlikleri ve eğlenceli paylaşımlara yer veren Özge Ulusoy, paylaşımlarından gelen bir yorumu görünce çıldırdı. "Şu terbiyesize bakın" diyerek takipçisini ifşa eden ünlü isim, gördükleri karşısında sessiz kalamadı.

"Sana ne?"

özge ulusoy

Bir takipçisinin, "Tez zamanda anne ol, hanımefendi ol, diğerleri gibi. Bir laf var ya hani, bir daire var yuvarlanıyor, sonra melek oluyorsunuz işte ondan vakit daraldı." yorumunu gören Özge Ulusoy'un tepkisi çok sert oldu.

Özge Ulusoy

"Sana ne? Günlerdir şortuma karışma, hayatıma karışma diye erkeklere bağırıyoruz sanırken şu terbiyesize bakın..." diyen Özge Ulusoy, siber zorbalığa karşı takipçilerinden de destek beklediğini söyledi: "Bu kadın düşmanı kadına en güzel dersi spamleyerek veririz. Belki Instagram'da olmazsa başkalarının hayatına seviyesiz yorumlar yapmaktan vazgeçer!"

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Anahtar Kelimeler:
Özge Ulusoy Instagram
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