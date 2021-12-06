Tüm vücudunu dövmeyle kaplatan sosyal medya kullanıcısı eski halini paylaştı! Takipçilerinden tepki çekti

İki çocuk babası olan Marcelo de Souza Ribeiro, ailesiyle beraber Rio de Janeiro’da yaşıyor. Ergenlik döneminden itibaren farklı olmak için büyük çaba sarf ettiğini belirten Ribeiro, değişim sürecine ilk olarak dövme yaptırarak başladı. Ardından ise piercingler ve vücut modifikasyonlarıyla yolculuğuna devam etti. Sosyal medyada değişimleriyle ünlenen Ribeiro, merak eden takipçileri için eski halini paylaştı.

“SANATLA İLGİLİ HER ŞEYİ SEVİYORUM”

Vücudunun %98’inin dövmelerle kaplı olduğunu dile getiren Ribeiro, görünümü metal sivri uçlu dişlerle tamamladı. 20 yıl aşkın süredir devam eden vücut modifikasyonları için binlerce dolar harcayan Ribeiro, “Vücumda binden fazla dövme var ve vücudumun kabaca %98’i dövmeli. Sivri uçlu nikel dişlerim için 2 bin sterlin (yaklaşık 36 bin 550 TL) ödedim. Onları aldım çünkü vampirleri seviyorum. Çocukluğumdan beri sanatla ilgili her şeyi seviyorum” diye konuştu.

İki çocuğu da dahil olmak üzere ailesinin ve arkadaşlarının görünüşünü kabul ettiğini ve halkın tepkisinin büyük ölçüde olumlu olduğunu söyledi. Ribeiro, “Gittiğim her yerde dikkat çekiyorum ve insanlar gerçek olup olmadığımı merak ediyorlar. Fotoğraflarımı ve videolarımı çekiyorlar. Beni gördüklerinde hem hayran oluyor hem de şaşkınlık yaşıyorlar” dedi.



