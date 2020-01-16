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  4. Bu köye "korkmak" için binlerce kişi geliyor

Bu köye "korkmak" için binlerce kişi geliyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 11:34 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, kışın en soğuk gecesinde kutlanan ve çarşaflara sarınan gençlerin komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkuttuğu "Bocuk Gecesi" etkinliğine bu yıl 40 bin kişinin gelmesi bekleniyor - Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: "Bunun 'Cadılar Bayramı' olarak nitelendirilmemesi için önlemler aldık. Bocuk, bin yıllık bir Balkan geleneğidir"

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 950 nüfuslu Çamlıca köyünde her yıl düzenlenen ve eski bir Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" etkinliği, bu yıl 18 Ocak Cumartesi gecesi yapılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkının iş birliğiyle gerçekleşeceğini söyledi.

"Bocuk Gecesi" etkinliği için bu yıl titiz bir çalışma yapıldığını belirten Helvacıoğlu, "Bunun 'Cadılar Bayramı' olarak nitelendirilmemesi için önlemler aldık. Bocuk, bin yıllık bir Balkan geleneğidir. Etkinliğin konseptini geleneğe göre düzenledik." dedi.

Bocuk geleneğinin ocak ayının en soğuk haftasında sürdürüldüğünü anlatan Mustafa Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bin yıl önce Balkanlar'da bir arada yaşayan Müslüman ve Hristiyanlar, soğuktan ve kötülüklerden korkmamak için gelenek üretmişler. Müslümanlar o gece kabak tatlısı yiyormuş, Hristiyanlar da domuz. Ortak bir yaşam, ortak gelenek ama yiyecekler farklı. Bu gelenek günümüze kadar süregeldi. Biz de bunu Çamlıca köyümüzde devam ettiriyoruz. Bocuk Gecesi etkinliği her yıl büyüyerek devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var. Amacımız, gelecek yıl bu etkinliği 2 gün, 1 gece şeklinde gerçekleştirmek. Ünlü turizm firmalarından dönüşler alıyoruz, bu yıl 37 firma köye tur getirecek. Bocuk Gecesi'nde 40 bin misafiri ağırlamayı amaçlıyoruz."

- "Bocuk Gecesi"nde neler yapılıyor?

Kışın en soğuk gecesinde kutlanan "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor.

Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkutuyor.

"Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

"Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bocuk Gecesi, Çamlıca, edirne, Keşan, korku,

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