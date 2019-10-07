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Bu köye muhtar dayanmıyor! 7 ayda 5 muhtar değişti!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.10.2019 04:28 | Son Güncelleme

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde, yedi ayda beşinci muhtar göreve getirildi.

Bu köye muhtar dayanmıyor! 7 ayda 5 muhtar değişti!

31 Mart seçimlerinin ardından, Çetince köyünde İlçe Seçim Kurulunca beşinci kişi muhtarlık görevine getirildi.

Çetince köyü muhtarı Mehmet Almacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde Yahya Yürekli'nin muhtar seçildiğini ancak çeşitli nedenlerden dolayı istifa ettiğini söyledi.

Yürekli'nin istifasının ardından köyde yeniden seçime gidildiğini anlatan Almacı, "Bu seçimde ise Mehmet Ali Er muhtar seçildi. Fakat onu da sabıka kaydı nedeniyle görevden aldılar. Son seçimde ikinci seçilen Selahattin Adıgüzel göreve getirildi. Ancak onun da ikameti altı aydan az olduğu için o da gitmek zorunda kaldı. Bunun üzerine rahmetli Ayşe Adıgüzel muhtar seçildi. Talihsiz bir olayda Ayşe Adıgüzel, vurularak öldürüldü." diye konuştu.

Adıgüzel'in öldürülmesinin ardından seçim kurulunca kendisinin göreve getirildiğini anlatan Almacı, "Bazı arkadaşlarımız 'lanetli mühür' diye haberler yapmışlar. Böyle bir şey yok. Bunlar tamamen talihsiz olaylar. Her yerde olabilecek olaylar. Gönül isterdi ki tek muhtarda kalsın. Çünkü şu ana kadar doğru düzgün hizmet alamadık. Doğal olarak her bir buçuk ayda bir muhtar değişmiş oldu. 2020'de yeni bir seçime gidilecek." dedi. (AA)

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ısparta muhtar

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