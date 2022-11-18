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Bu lezzeti tadanlar vazgeçemiyor: Mantar turşusu tarifi! Mantar turşusu nasıl yapılır?

18.11.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turşu her mevsim sofraların favori lezzetleri arasında bulunuyor. Hemen hemen her yemeğe yakışan turşunun birçok farklı çeşidi bulunuyor. Turşunun genellikle salatalık, lahana, havuç gibi çeşitleri tercih edilse de mantar turşusunu deneyenler bu lezzetten vazgeçemiyor. Mantar turşusu nasıl yapılır? Merak ediyorsanız bu mantar turşusu tarifini mutlaka denemelisiniz.

Bu lezzeti tadanlar vazgeçemiyor: Mantar turşusu tarifi! Mantar turşusu nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 30dk

Mantar hem sote olarak hem de makarnaların içerisinde sıklıkla tüketiliyor. Oldukça sevilen mantarların turşusunu henüz denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz! Bu lezzete bayılacaksınız.

MALZEMELER

  • 500 gr kültür mantarı
  • 5 tane karanfil
  • 5 tane karabiber
  • 3 defne yaprağı
  • 1 yemek kaşığı kalın tuz
  • Yeteri kadar sirke

TARİF

  • Mantarları bol suda yıkayın. İçine 3 yemek kaşığı sirke eklediğiniz bol suda pişirin.
  • Temiz bir kavanozun dibine karanfilleri, karabiberleri ve iki adet defne yaprağını aktarın.
  • Üzerine mantarları sıkıca yerleştirin. Üzerini defne yaprağı ile kapatın.
  • Salamurası için, kavanoza aktaracağınız suyun 3/1'i kadar sirke, tuz ve suyu bir kapta ısıtın.
  • Tuzun erimesini sağlayın. Soğuduktan sonra kavanoza aktarıp kapağını sıkıca kapatın. Turşunuz bir gün sonra yenmeye hazırdır.

AFİYET OLSUN!


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