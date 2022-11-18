Bu lezzeti tadanlar vazgeçemiyor: Mantar turşusu tarifi! Mantar turşusu nasıl yapılır?

Turşu her mevsim sofraların favori lezzetleri arasında bulunuyor. Hemen hemen her yemeğe yakışan turşunun birçok farklı çeşidi bulunuyor. Turşunun genellikle salatalık, lahana, havuç gibi çeşitleri tercih edilse de mantar turşusunu deneyenler bu lezzetten vazgeçemiyor. Mantar turşusu nasıl yapılır? Merak ediyorsanız bu mantar turşusu tarifini mutlaka denemelisiniz.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.