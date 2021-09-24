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  4. Bu nasıl festival? Japonya’da geleneksel olarak düzenlenen çıplaklar festivali ‘Saidaijo Eyo’ merak uyandırıyor

Bu nasıl festival? Japonya’da geleneksel olarak düzenlenen çıplaklar festivali ‘Saidaijo Eyo’ merak uyandırıyor

24.09.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde her ülkenin kendisine has kültürü olduğu bilinen bir durumdur. Bağlı bulundukları kültüre göre dünyanın pek çok yerinden birbirinden ilginç festivaller düzenleniyor. Festivalleri ve gelenekleriyle en çok dikkat çeken Uzak Doğu ülkelerinden biri olan Japonya, her yıl ‘Saidaijo Eyo’ festivaliyle dünyanın gözlerini üzerine çeviriyor.

Bu nasıl festival? Japonya’da geleneksel olarak düzenlenen çıplaklar festivali ‘Saidaijo Eyo’ merak uyandırıyor

Köklü bir geçmişe sahip olan Japonya, geleneklerine oldukça bağlı bir ülke olarak kabul ediliyor. Binlerce yarı çıplak erkeğin Shingi adı verilen ahşap çubukları yakalamak için sokaklarda koşuşturduğu festival her sene ilginç karelere sahne oluyor. Japonya’nın Okayama şehrinde düzenlenen festivale binlerce kişi şanslı çubukları yakalamak için katılıyor. İlginç Japon festivali, Kinryozan Saidaiji Budist Tapınağı’nda başlıyor. Biraz riskli bir festival olan Saidaiji Eyo festivalinde küçük yaralanmalara sıkça rastlanıyor. Yine de katılımcılar ödülün buna değeceğine inanıyor.

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ŞANSLI ADAM OLMAK İÇİN YARIŞIYORLAR

Binlerce yarı çıplak erkek Shingi çubuğunu yakalayıp Fukuotoko adı verilen ‘şanslı adam’ olmak için yarışıyor. Yarışmayı kazanan kişi Fukuotoko onuruna layık görülüyor. Şanslı erkek anlamına gelen bu manevi derece, yarışmayı kazanan kişinin o seneyi sağlıklı bir şekilde geçireceği ve parlak bir geleceğe sahip olacağını ifade ediyor.

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Yarışmanın bir diğer ilginç yanı ise katılımcıların hepsinin erkekn davulcuların ise kadın olması. Erkeklerin savaşına dualarıyla destek olan kadınlar da manevi olarak festivalin önemli bir parçası.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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