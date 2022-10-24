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  4. Bu nasıl işkence! Kelepçeleyip odaya kilitledi, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi

Bu nasıl işkence! Kelepçeleyip odaya kilitledi, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi

24.10.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Evlerinden kaçan 16 yaşındaki ikizler, korku içinde komşularının kapısını çalıp yardım istediler. Bir deri bir kemik halde, ellerinde kelepçelerle bulunan çocuklar, uzun süredir yaşadıkları evde korkunç işkencelere maruz kaldıklarını anlattı. Olaya ilişkin detaylar, resmen kan dondurdu.

Bu nasıl işkence! Kelepçeleyip odaya kilitledi, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi

Teksas'ta 40 yaşındaki anneleri Zaikiya Duncan ve onun 26 yaşındaki erkek arkadaşı Jova Terrell ile yaşayan çocuklar, evinin kapısını çaldıkları komşuları tarafından güvenliğe alındı. Anlattıkları üzerine, komşuları polisi aradı ve işkencenin tüm detayları ortaya çıktı.

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AÇ BIRAKILDILAR

Uzun süredir işkence gördükleri ortaya çıkan çocuklar günlerce aç bırakılmışlardı. Haftada sadece birkaç kez hardal, sucuk ya da salamdan oluşan bir sandviç yiyebildiklerini belirten ikizlerin, yetersiz beslendikleri, görünüşlerinden de rahatlıkla anlaşılıyordu.

İZİNLERİ YOKTU

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Çocuklar küçük bir çamaşır odasında, çırılçıplak halde kelepçelenmiş bir şekilde tutuluyor, tüm gün sessiz kalmaya zorlanıyor ve aksi halde anneleri ve sevgilisinden dayak yiyorlardı. Temel ihtiyaçları olan işemek ve dışkılamak için bile çıkmaya izinleri olmayan ikizler üzerlerine yapmak zorunda kaldıklarını ve bunun temizliği için ise sadece kirli bir paspasları olduğunu anlattılar.

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İŞKENCELER BİTMEDİ

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İkizler, ağızlarına ve cinsel organlarına, derilerini yakana kadar çamaşır suyu döküldüğünü, çok konuştukları için onlara çamaşır suyu içirdiklerini, annelerinin uyumaları için iki düzine kadar Benadryl almaya zorladığını ve onları uzatma kabloları, perde rayları ve metal çubuklarla dövdüklerini anlattı.

ANAHTARI AĞZINA SAKLADI

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İkizlerden birinin kelepçelerinin anahtarını Duncan'ın çantasında bulup ağzına saklaması, daha sonra kendisinin ve ikizinin kilidini açıp evden kaçması üzerine işkencenin detayları ortaya çıktı. Çocukların kol ve ayak bileklerinde kelepçe, vücutlarında ise birçok yara izi vardı. Gençler, yetkililer tarafından tedavi için hastaneye kaldırıldılar.

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5 KARDEŞLERİ DAHA VAR

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Duncan ve Terrell, kaçan ikizlerin komşularına olanları anlatıp yardım için yalvarmasının ardından gözaltına alındı. Olayın ardından çocukların 5 kardeşleri daha olduğu ve onların da benzer şekilde işkence ve istismara maruz kaldıkları ortaya çıktı. Tüm çocukların hastanede tedavi gördükleri ve koruyucu aile sistemine girmeye hazırlandıkları bildirildi.

SABIKALARI VARMIŞ

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Ailenin Teksas'a yeni taşındıkları, Terrell ve Duncan'ın ise daha önceden de çocuk istismarından sabıkalı oldukları ortaya çıktı. İkilinin şimdi suçlamaların ardından mahkemeye çıkmaya hazılandıkları bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk istismarı

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