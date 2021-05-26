Bu rekorlar bir başka! Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran ünlü isimler

Rekor denildiğinde pek çok kişinin aklına Guinness Rekorlar Kitabı gelir. Resmi olarak tarihe geçmesini sağlayan bu rekorlar kitabı birçok ilginçliğe de sahne oldu. Sizler için Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ünlü isimleri araştırdık.
1960 yılından itibaren eğlence sektörünün tanınmış isimlerinden biri olan Dolly Parton, Billboard Hot Country Songs listesinde hem kadınlar hem de tüm sanatçılar arasında en çok 1 numaraya çıkan şarkıların yanı sıra, 1971'deki "Joshua" adlı şarkısı ile 2006 yılında bile 1 numaralı hit parça olma rekorunu taşıyor.
18 yaşına geldiğinde üç liste başı albüme sahip olan ilk sanatçı Justin Bieber, aynı zamanda İngiltere single listesinde ilk üç sırayı elinde tutan ilk sanatçı oldu.
2019'da Swift, Haziran 2018'den Haziran 2019'a kadar 185 milyon dolarlık bir kazanç elde ederek, tek bir yılda en fazla kazanç elde eden kadın müzisyen oldu.
Portekezli futbolcu, spora ilgisi olan olmayan herkesin yakından bildiği ve tanıdığı bir isimdir. Sosyal medyada etkin bir takipçi kitlesi bulunan Ronaldo, bir sporcu olarak Instagram ve Facebook’ta en çok takip edilen kişi unvanına sahiptir.
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı yaptığı dünya turu ile 2019 yılında Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı. Bu tur ona en yüksek katılım ve tek bir müzik turu için en çok kazanç için tüm zamanların rekorunu kazandırdı . Mart 2017'den Ağustos 2019'a kadar 8,8 milyondan fazla hayranı onu görmek için para ödedi.
Diesel'in arkadaşı ve Hızlı ve Öfkeli serisindeki rol arkadaşı olan Paul Walker'ın ölümüyle ilgili 2013 gönderisi , 2014'te 7,8 milyon beğeniyi aştığında Facebook'ta şimdiye kadar yayınlanan en beğenilen gönderi için Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.
Eylül 2016'da hesabı 100 milyon takipçi toplayan ilk kişi oldu. Takip eden dört yılda, bu sayıyı neredeyse ikiye katladı ve bu yazı itibariyle her gönderisiyle 192 milyon takipçiye ulaştı. Tabii ilk kez 200 milyon takipçiye ulaşan ünlü unvanını başkaları çoktan aldı.
Güney Koreli K-pop grubu BTS, son müzik videoları “Dynamite”ın yayınlanmasıyla, çevrimiçi platformlarda ilk 24 saatte en çok görüntülenen video da dahil olmak üzere tek başına üç dünya rekorunu kırdı.
29 Temmuz 1981 yılında Diana Spencer ile Prens Charles'ın düğünü, televizyon tarihinin en çok izlenen düğünü rekorunu kırdı. Yayınının dünya çapında 74 ülkede 750 milyon kişi tarafından izlendiği tahmin ediliyor.
2015 yılında çıkarttığı ‘Thank u, Next’ şarkısı, Spotify'a düştükten 11 gün sonra 100 milyon kez çalındı. Bu da herhangi bir şarkının o platoya ulaştığı en kısa süre olarak rekor kırdı.
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