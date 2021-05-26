Bu rekorlar bir başka! Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran ünlü isimler

Rekor denildiğinde pek çok kişinin aklına Guinness Rekorlar Kitabı gelir. Resmi olarak tarihe geçmesini sağlayan bu rekorlar kitabı birçok ilginçliğe de sahne oldu. Sizler için Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ünlü isimleri araştırdık.

DOLLY PARTON

1960 yılından itibaren eğlence sektörünün tanınmış isimlerinden biri olan Dolly Parton, Billboard Hot Country Songs listesinde hem kadınlar hem de tüm sanatçılar arasında en çok 1 numaraya çıkan şarkıların yanı sıra, 1971'deki "Joshua" adlı şarkısı ile 2006 yılında bile 1 numaralı hit parça olma rekorunu taşıyor.

JUSTIN BIEBER

18 yaşına geldiğinde üç liste başı albüme sahip olan ilk sanatçı Justin Bieber, aynı zamanda İngiltere single listesinde ilk üç sırayı elinde tutan ilk sanatçı oldu.

TAYLOR SWIFT

2019'da Swift, Haziran 2018'den Haziran 2019'a kadar 185 milyon dolarlık bir kazanç elde ederek, tek bir yılda en fazla kazanç elde eden kadın müzisyen oldu.

CRISTIANO RONALDO

Portekezli futbolcu, spora ilgisi olan olmayan herkesin yakından bildiği ve tanıdığı bir isimdir. Sosyal medyada etkin bir takipçi kitlesi bulunan Ronaldo, bir sporcu olarak Instagram ve Facebook’ta en çok takip edilen kişi unvanına sahiptir.