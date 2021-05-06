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Herhangi bir uzmanlık gerektirmeden kırabileceğiniz dünya rekorları

Seray Üstün Seray Üstün
06.05.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren bazı rekorları kırmak neredeyse imkansızdır. Ancak bazı ilginç rekorları evinizde denemek eğlenceli olabilir. Sizler için herhangi bir uzmanlık ve eğitim gerektirmeyen dünya rekorlarını araştırdık.

Herhangi bir uzmanlık gerektirmeden kırabileceğiniz dünya rekorları

Guinness Dünya Rekorları, 1955-2000 yıllarındaki adıyla Guinness Rekorlar Kitabı (İngilizce: The Guinness Book of Records), her yıl basılan ve hem insanlar tarafından kırılan hem de doğanın aşırılıklarının neden olduğu dünya rekorlarını barındıran bir referans kitabı olarak karşımıza çıkar. En çok satan kitap serisi dünya rekoruna sahiptir. Ayrıca Amerikan kütüphanelerinden en çok çalınan kitap olma özelliğini taşır. İşte bu efsanevi kitapta yer alan ve uzmanlık gerektirmeyen ilginç rekorlar...

ZIPLAMA

Tek ayak üzerine bir dakika içerisinde kaç kez zıplayabilirsiniz? 2021 yılının Mart ayında rekorlar kitabındaki yerini alan denemede 257 atlama gerçekleştirildi.

ALKIŞLAMA

Alkışlamak hayatımız boyunca birçok kez gerçekleştirdiğimiz bir eylemdir. Bir dakika içerisinde kaç kez alkış yapabilirsiniz? 2018 yılının Şubat ayında kıran rekorda, 1.103 kez alkışlanmıştı.

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TUVALET KAĞIDI RULOSU

Koronavirüs pandemisiyle beraber getirilen karantina uygulamalarında tuvalet kağıdı önemli bir yere sahipti. Özellikle Amerika’da marketlerdeki tuvalet kağıdının bulunduğu raflar adeta yağmalanmıştı. Sosyal medyada tuvalet kağıdı sektirme meydan okumaları trend olmuştu. Ancak bu rekor oldukça farklı bir uygulamaya sahiptir. Kafanızın üzerine yerleştirdiğiniz düz bir tahta parçası aracılığıyla kaç tuvalet kağıdını dengede tutabilirsiniz? 2020 yılının Kasım ayında 56 tuvalet kağıdıyla bu rekor, kitaptaki yerini aldı.

YATAK TOPLAMA

Her sabah uyandığınızda yatak toplama işlemi sizler için işkenceye dönüşüyorsa bir de bu rekoru deneyin. 2018 yılının Ekim ayında, en hızlı yatak toplama rekoru kırıldı. 1 dakika 9 saniyede yatak toplayabilmek her gün kırmayı deneyebileceğiniz bir rekor olarak göze çarpıyor.

ALFABE

Bir başka ilginç rekor denemesiyle daha karşınızdayız. Dokunmatik bir telefonda alfabeyi ne kadar sürede yazabilirsiniz? 2020 yılının Eylül ayında bu rekor 3,91 saniye ile kırıldı.

TİŞÖRT GİYMEK

Günlük hayat aktiviteleri içerisinde sürekli olarak yaptığımız bir başka eylemle devam ediyoruz. Bir dakika içerisinde üst üste kaç tişört giyebilirsiniz? 2021 yılının Ocak ayında bu rekor 35 olarak güncellendi.

BİR ARABAYA İNSAN SIĞDIRMAK

16 Mayıs 2015'te Sibirya Federal Üniversitesi öğrencileri, bir arabanın içine 40 kişiyi sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girme hakkı kazandı.

ÖPÜŞMEK

12 Şubat 2013'te Tayland'lı çift, 50 saat, 25 dakika ve 1 saniye boyunca öpüşerek dünyanın en uzun öpüşmesini gerçekleştirdi.

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