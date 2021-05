Herhangi bir uzmanlık gerektirmeden kırabileceğiniz dünya rekorları

Guinness Dünya Rekorları, 1955-2000 yıllarındaki adıyla Guinness Rekorlar Kitabı (İngilizce: The Guinness Book of Records), her yıl basılan ve hem insanlar tarafından kırılan hem de doğanın aşırılıklarının neden olduğu dünya rekorlarını barındıran bir referans kitabı olarak karşımıza çıkar. En çok satan kitap serisi dünya rekoruna sahiptir. Ayrıca Amerikan kütüphanelerinden en çok çalınan kitap olma özelliğini taşır. İşte bu efsanevi kitapta yer alan ve uzmanlık gerektirmeyen ilginç rekorlar...

ZIPLAMA

Tek ayak üzerine bir dakika içerisinde kaç kez zıplayabilirsiniz? 2021 yılının Mart ayında rekorlar kitabındaki yerini alan denemede 257 atlama gerçekleştirildi.

ALKIŞLAMA

Alkışlamak hayatımız boyunca birçok kez gerçekleştirdiğimiz bir eylemdir. Bir dakika içerisinde kaç kez alkış yapabilirsiniz? 2018 yılının Şubat ayında kıran rekorda, 1.103 kez alkışlanmıştı.

TUVALET KAĞIDI RULOSU

Koronavirüs pandemisiyle beraber getirilen karantina uygulamalarında tuvalet kağıdı önemli bir yere sahipti. Özellikle Amerika’da marketlerdeki tuvalet kağıdının bulunduğu raflar adeta yağmalanmıştı. Sosyal medyada tuvalet kağıdı sektirme meydan okumaları trend olmuştu. Ancak bu rekor oldukça farklı bir uygulamaya sahiptir. Kafanızın üzerine yerleştirdiğiniz düz bir tahta parçası aracılığıyla kaç tuvalet kağıdını dengede tutabilirsiniz? 2020 yılının Kasım ayında 56 tuvalet kağıdıyla bu rekor, kitaptaki yerini aldı.