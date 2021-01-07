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Bu resimdeki farklı harfi 20 saniyeden kısa sürede bulabilir misiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 07.01.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Bu resimdeki farklı harfi 20 saniyeden kısa sürede bulabilir misiniz?

Farklılıkları tespit etme konusunda ne kadar iyisiniz? Çocukluğunuzda bir kere de olsa mutlaka iki resim arasındaki farkı bulma oyunu oynamışsınızdır. Bu sefer işler biraz daha farklı olacak. Çünkü tek bir resim ve bu görselde farklı bir harf gizlenmiş. Süreniz ise 10 saniye olacak. Yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız?

Çizilen bu resimde toplam 200 tane harf var. Ancak bir tanesi diğerlerinden oldukça farklı. Bu farklı harfi görme konusunda zorluk mu yaşıyorsunuz? Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki farklı harfi bulma konusunda sorun yaşayabilir. Üstelik size verilen 10 saniyede bir hayli kısa bir zaman.

Aslında farklı olan harf açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyor olabilirsiniz çünkü beyniniz görmenizi engelliyor. New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Farklı olan harfi bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Farklı olan harfi tespit etmek için bütün sütun ve satırlara tek tek göz gezdirin.

bulmaca cevap

Kaynak: brightside.me

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