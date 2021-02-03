Bu resimdeki gizli şekilleri bularak görüşünüzü test edin! Ne kadar sürede bulabildiniz?

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca bir harf farklı! Süreniz ise 10 saniye olacak. Yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız?

Çizilen bu resimde toplam 88 tane nokta var. Ancak bu noktalardan bazıları geometrik bir şekil oluşturuyor. Bu şekli görme konusunda zorluk mu yaşıyorsunuz? Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki şekli bulma konusunda sorun yaşayabilir. Üstelik size verilen 10 saniyede bir hayli kısa bir zaman. Size sorumuz ise; üçgeni görebiliyor musunuz?

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Üçgeni bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Geometrik şekli tespit etmek için bütün sütun ve satırlara tek tek göz gezdirin. Aynı zamanda noktaların renklerine de dikkatlice bakın.



