Bu sos kahvaltı sofralarınıza renk katacak! İşte lutenitsa tarifi ve malzemeleri...

Lutenitsa kahvaltılık bir sostur. Bulgaristan yöresinde yapılır ve sık sık tüketilir. Hazırlaması ve pişirmesi kolaydır. İşte lutenitsa tarifi ve malzemeleri...

LUTENİTSA MALZEMELERİ

4 kg etli domates

2 kg salçalık kırmızı biber

1 kg patlıcan

Yarım baş sarımsak

Yarım su bardağından biraz fazla zeytinyağ

2 çay bardağı sirke

Çubruka (baharat)

Tuz

LUTENİTSA TARİFİ

Patlıcanları ve biberleri közleyin, kabuklarını soyup ufak ufak doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup doğrayın, ardından tencereye alın. Közlenmiş patlıcanları, biberleri ve sarımsakları da ekleyip ara ara karıştırarak domatesler suyunu çekene dek pişirin.

Domatesler suyunu çektiğinde belenderdan geçirin. Zeytin yağ, sirke, çubruka ve tuzunu ekleyip sirke suyunu çekene dek pişirin. Sıcakken kavanozlara alıp ağzını sıkıca kapatın ve kavanozu ters çevirin. Afiyet olsun...

