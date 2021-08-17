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Bu sosyal medya hilesi hayatınızı kolaylaştıracak! Mikrodalganız eşit miktarda pişirmiyorsa bir de bu şekilde deneyin

17.08.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mikrodalga fırınlar özellikle işten geldiğinizde yemekleri ısıtmak ya da pratik bir şekilde yemek hazırlamak için icat edilmiş muhteşem buluşlardır. Ancak mikrodalga fırınların bir dizi ayar düğmesi bulunur. Bunlar çoğu kişinin kafasını karıştırır. Aslında kullanımı oldukça basittir: Yiyeceği içerin sokun, başlat düğmesine basın ve yemeğin ısınmasını bekleyin.

Bu sosyal medya hilesi hayatınızı kolaylaştıracak! Mikrodalganız eşit miktarda pişirmiyorsa bir de bu şekilde deneyin

Yiyecekleri ısıtma yöntemleri, kullanıcıların üzerini örtüp örtmemesi, talimatları takip etmesi, yemeğin pişirildiği kaba ve süresine göre değişkenlik gösterir. Genellikle aynı kalan ise yiyeceğin mikrodalga fırına yerleştirilmesidir. Mikrodalganın fırının kapağını açtıktan sonra insanların yiyecekleri döner plakanın ortasına yerleştirmesi yaygındır. Ancak kimi zaman yemek eşit derecede pişmez ve istenilen seviyeye ulaşmak mümkün olmaz. İşte TikToker Isabella Avila verdiği yaşam tüyosuyla bu soruna çözüm üretti.

“KENARA YERLEŞTİRİN”

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Bir yemeğin istenildiği gibi mikrodalga fırında pişmemesinin nedenine yönelik olarak bir video paylaşan Isabella Avila, “Dönen plakanın tam ortasına değil, kenara yerleştirin. Böylece fırının içindeki plaka gerçekten dönebilir ve yiyeceği eşit miktarda pişirebilir” dedi.

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sosyal medya tiktok
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