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  4. Bu sübyancıya iyi bakın! 18 suç kaydı var sokak ortasında hamile kadın dövüyor, talihsiz kadın 14 yaşından beri bu Yılmaz Akman isimli bu caniyle birlikte...

Bu sübyancıya iyi bakın! 18 suç kaydı var sokak ortasında hamile kadın dövüyor, talihsiz kadın 14 yaşından beri bu Yılmaz Akman isimli bu caniyle birlikte...

22.08.2024 14:28
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Dün ortaya çıkılan görüntüler Türkiye genelinde infiale neden oldu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı cani Yılmaz Akman tarafından çocuğunun önünde şiddet gören Sudenaz A.'nın 19 yaşında olduğu annesiz büyüdüğü ve 14 yaşından beri dayakçıyla birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Bu sübyancıya iyi bakın! 18 suç kaydı var sokak ortasında hamile kadın dövüyor, talihsiz kadın 14 yaşından beri bu Yılmaz Akman isimli bu caniyle birlikte...

Sudenaz A., 3 yaşındaki evladının gözü önünde yaka paça dövüldü çevrede oturanlar ayaktakiler bu anları film izler gibi izledi kimse olaya müdahale etmek istemedi. O anlarda 3 yaşındaki çocuğun çaresiz anları yürekleri burktu.

Sudenaz'ın söyledikleri de ortaya çıkınca kelimeler boğazlarda düğümlendi. Sudenaz'ın annesiz büyüdüğü 14 yaşında bu cani adamla tanıştığı o dönemden beri sayısız kez şiddet gördüğü bildirildi. Hamile halde dayak yiyen Sudenaz, devlet tarafından koruma altına alındı.

18 SUÇTAN KAYDI VAR!

Dayakçı Yılmaz Akman'ın 18 suç kaydı olduğu bilgisi de adalete olan güveni bir kez daha sorgulattı! Milyonlarca kişi nasıl oluyor da 18 suçtan kaydı olan kişinin elini kolunu sallayarak sokakta gezip çoluk çocuk demeden şiddet uyguladığını merak ediyor.

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HEM DAYAKÇI HEM SAPIK!

Bir başka gerçek de bugün ortaya çıktı. Şu anda 19 yaşında olan Sudenaz, 14 yaşından beri Yılmaz Akman ile birlikte. Yılmaz Akman, 5 sene önce 32 yaşındayken 14 yaşındaki Sudenaz ile dini nikah kıyarak birlikte yaşıyor. Yasalara göre bu net bir suç, ama diğer işlediği suçlar gibi bu da görmezden geliniyor.

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'ANNESİZ BÜYÜDÜM, AİLESİZ BÜYÜDÜM'

Talihsiz kadın ifadesinde 14 yaşından beri şiddet gördüğünü itiraf ederken, birçok kez şikayette bulunduğunu ama karşılık alamadığını belirtti. Sudenaz ifadesinde 'Annesiz büyüdüm. Ailesiz büyüdüm bu nedenle ona tutundum. 14 yaşımdan beri şiddet görüyorum, yüzümde onun dayaklarından kalan onlarca iz var'

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Manisa
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