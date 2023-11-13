MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bu Tabak Kimin neden yok, bitti mi? Songül Karlı'nın sunduğu Bu Tabak Kimin final mi yaptı, saati mi değişti?

Bu Tabak Kimin neden yok, bitti mi? Songül Karlı'nın sunduğu Bu Tabak Kimin final mi yaptı, saati mi değişti?

13.11.2023 14:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu Tabak Kimin neden yok, bitti mi? sorusunun yanıtı tüm yarışma takipçileri tarafından merak ediliyor. Songül Karlı'nın sunduğu yemek yarışması programı bir süredir ekranlarda yer almıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmanın Fox Tv yayın akışında yer almayışı izleyenlerini meraklandırdı. Peki, Bu Tabak Kimin final mi yaptı, saati mi değişti? İşte tüm merak edilenler..

Estetikleri ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Songül Karlı, Fox Tv ekranlarında yayınlanan Bu Tabak Kimin? yarışması ile ekranlara geri dönmüştü. Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan yarışma programı bir süredir ekrana gelmiyor. Peki, Bu Tabak Kimin neden yok, bitti mi? Songül Karlı'nın sunduğu Bu Tabak Kimin final mi yaptı, saati mi değişti? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

BU TABAK KİMİN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Songül Karlı'nın sunumu ile ekrana gelen Bu Tabak Kimin yarışması en son 45. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümleri ise henüz yayınlanmadı. 'Final' iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.

Bu Tabak Kimin 3

BU TABAK KİMİN FORMATI NE?

Yarışmada her biri 5’er kişiden oluşan iki takımın her bir yarışmacısı, en beğenilen tabağı yapmak ve rakiplerinin ya da takım arkadaşlarının ellerinden para ödülünü toplamak için kıyasıya rekabet ediyor.

Bu Tabak Kimin 2

Programda, 5’er kişiden oluşan iki takımdan her gün 2’şer kişi yemek yapıp sunacak. Diğer yarışmacılar ise yapılan yemeğin kime ait olduğunu bilmeden ellerinde bulunan 1500’er lirayı en beğendikleri tabağa istedikleri gibi dağıtıyorlar. Böylece rakip ya da kendi takımından yarışmacılar, beğendikleri tabağın sahibine ödül kazandırıyorlar.

Her haftanın sonunda kazanan takımın hafta boyunca topladığı ödülüne kavuştuğu yarışmada kaybeden takımın kaybettiği paralar ellerinden alınarak ayın en çok kazanan yarışmacısına verilmek üzere bir kutuda toplanıyor. Ay sonunda kutudaki ödül rekabetin zirve yaptığı final yarışında birinci olacak tek bir kişiye gidecek.


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olmuştu! Acı haber geldiKansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olmuştu! Acı haber geldi
Erotik pozları sonrası "Yaşayan en seksi kadın" ilan edildiErotik pozları sonrası "Yaşayan en seksi kadın" ilan edildi
Estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdıEstetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı ele istedi
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'

İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'

Rekor bu kez ilan sayısından! Otomobilde beklenmedik durum

Rekor bu kez ilan sayısından! Otomobilde beklenmedik durum

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Bomba iddia! 'Apar topar yayından kaldırıldı'

Bomba iddia! 'Apar topar yayından kaldırıldı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.