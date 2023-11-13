Estetikleri ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Songül Karlı, Fox Tv ekranlarında yayınlanan Bu Tabak Kimin? yarışması ile ekranlara geri dönmüştü. Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan yarışma programı bir süredir ekrana gelmiyor. Peki, Bu Tabak Kimin neden yok, bitti mi? Songül Karlı'nın sunduğu Bu Tabak Kimin final mi yaptı, saati mi değişti? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

BU TABAK KİMİN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Songül Karlı'nın sunumu ile ekrana gelen Bu Tabak Kimin yarışması en son 45. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümleri ise henüz yayınlanmadı. 'Final' iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.

BU TABAK KİMİN FORMATI NE?

Yarışmada her biri 5’er kişiden oluşan iki takımın her bir yarışmacısı, en beğenilen tabağı yapmak ve rakiplerinin ya da takım arkadaşlarının ellerinden para ödülünü toplamak için kıyasıya rekabet ediyor.

Programda, 5’er kişiden oluşan iki takımdan her gün 2’şer kişi yemek yapıp sunacak. Diğer yarışmacılar ise yapılan yemeğin kime ait olduğunu bilmeden ellerinde bulunan 1500’er lirayı en beğendikleri tabağa istedikleri gibi dağıtıyorlar. Böylece rakip ya da kendi takımından yarışmacılar, beğendikleri tabağın sahibine ödül kazandırıyorlar.

Her haftanın sonunda kazanan takımın hafta boyunca topladığı ödülüne kavuştuğu yarışmada kaybeden takımın kaybettiği paralar ellerinden alınarak ayın en çok kazanan yarışmacısına verilmek üzere bir kutuda toplanıyor. Ay sonunda kutudaki ödül rekabetin zirve yaptığı final yarışında birinci olacak tek bir kişiye gidecek.







