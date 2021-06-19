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Bu tatil çok konuşulur! Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nden genç sevgilisiyle havuz başı pozları

19.06.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, "Camdaki Kız" dizisi ara verdiği anda oğlu ve sevgilisiyle birlikte tatile çıktı. Genç sevgilisiyle paylaştıkları havuz fotoğrafları ise şimdiden sosyal medyayı salladı.

Bu tatil çok konuşulur! Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nden genç sevgilisiyle havuz başı pozları

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri olduğunda henüz bir konservatuvar öğrencisiydi. Daha ilk filminde başrol oynayan ve çok önemli festivallerden ödülle dönen Hande Ataizi, gelecekte en başarılı oyunculardan biri olacak gibi görünüyordu. Ama Hande Ataizi yetenekli olduğu kadar renkli ve eğlenceli bir kişiliğe de sahipti ve özel hayatı kariyerinin önüne geçmeye başladı. Magazin muhabirlerinden kaçarken tuvalet camına sıkışması, sansasyonel ve cesur açıklamaları, 24 saatlik evliliği gibi olaylar üst üste geldikçe kariyeri kötüye gitmeye başladı. Şöhretin zirvesindeyken Sevda Demirel'le yaşadığı meşhur tokat olayı, durumunu daha da kötüleştirdi. Böylece, oyunculuktan gitgide uzaklaşan ve sunucu kimliğiyle hayatını sürdüren bir Hande Ataizi ortaya çıktı. Neyse ki, bu sezonun rating şampiyonu dizilerinden "Camdaki Kız" bu durumu değiştirdi. Hande Ataizi artık güçlü oyunculuğuyla gündemden düşmüyor. Ama alışılagelenden farklı bir hayat sürmeye de devam ediyor.

Havuz başı pozları

Hande Ataizi Dinç Aydoğdu

Hande Ataizi, bir süredir kendisinden 20 yaş küçük olan Dinç Aydoğdu ile beraber. Evlenmeyi planlayan çift, en başta ailelerinin bile tepkisini çekse de artık herkes bu duruma alıştı. Öyle ki, Hande Ataizi dizisi ara verdiği anda sevgilisi ve küçük oğlu Leon'la birlikte tatile çıktı.

Hande Ataizi

Mutlu çiftin havuz başı pozları ise şimdiden sosyal medyayı sallamaya yetti de arttı. Çiftin hayranları tatilin devamında bir de düğün görmeyi beklediklerini yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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