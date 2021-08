Her gün sarımsak yerseniz vücudunuzda hangi değişiklikler olur?

Sarımsak, keskin tadı, kendine has kokusu ile eklendiği yemekleri adeta lezzet fırtınasına çevirir. Lezzetinin yanı sıra vücut için faydaları da saymakla bitmez. Antibiyotik olarak da tanınan sarımsak çinko, kükürt gibi bileşenleri ve A, B1, C gibi vitaminleri de barındırır. Sizler için her gün sarımsak yemenin vücutta yarattığı değişikliklerden söz edeceğiz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Sarımsağın bizi çeşitli virüslerden ve soğuk algınlığından koruduğu herkes tarafından biliniyor. Bilim insanları hastalanmamak için düzenli olarak sarımsak tüketilmesi gerektiğini bir kez daha doğruladı. Sarımsağın doğal antibiyotik etkisi göstermesinin altında ise bir grup vitamin, faydalı yağlar ve amino asitler içermesi yatıyor.

KAN BASINCINI DENGELER

Yüksek tansiyon sorunu yaşıyorsanız beslenme alışkanlıklarınızın arasında mutlaka sarımsağı eklemelisiniz. Çünkü sarımsak damarları genişleterek arter basıncının düşürülmesinde etkili olur. Tansiyonun yanında sarımsak kandaki kötü kolestrol seviyesini de %10-15 oranında düşürür. Bu durum aslında kalp hastalıklarında sarımsağın önleyeceği bir etkisi olduğunu gösteriyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Bir teoriye göre, insan vücudu ve beyni, yiyecek ve oksijen tükettiğimiz ve bunun yerine enerji ürettiğimiz bir kimyasal oksidasyon reaksiyonu nedeniyle yaşlanıyor. Bu süreç içinde hücreler yok oluyor. Zamanla cilt sarkık hale geliyor ve beyin eskisi kadar keskin olmayı bırakıyor. Antioksidanlar aşırı oksidasyona karşı savaşır ve beynin etkinliğini devam ettirmesine yardımcı olur.

CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Cildin yenilenmesinden sorumlu hücreler (fibroblastlar) sarımsağın etkisiyle daha yoğun olarak çalışır. Bu durumda doğal bir şekilde kolajen ve elastin üretimi sağlanır. Cildin kendini yenilemesinin yanında daha parlak ve canlı bir görüntü ortaya çıkar.

DİŞ AĞRILARINI AZALTIR

Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olan sarımsak zararlı mikropları öldürür ve iltihaplı diş etlerini iyileştirir. Diş sağlığının korunmasında büyük bir katkı sağlayan sarımsak çürük diş riskini de azaltır.