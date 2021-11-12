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Bu uçak tamamen özel sefer düzenliyor! Havada sevişmek isteyenler tercih ediyor

12.11.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas şehrinde faaliyet gösteren bir şirket oldukça ilginç bir yöntemle müşterilerine memnun etmeye çalışıyor. İki motorlu Cessna uçağını özel seferler için kullanan şirket havada sevişmek isteyenlere hizmet veriyor.

Bu uçak tamamen özel sefer düzenliyor! Havada sevişmek isteyenler tercih ediyor

Pilot Anthony Blake ve ortağının kurduğu ‘Love Cloud’ isimli şirket düzenledikleri özel seferler ile tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Hayat arkadaşıyla romantik dakikalar geçirmek isteyen kişilerin tercih ettiği uçuş yaklaşık 45 dakika sürüyor. Şirket müştelerinden tek bir sefer için 995 dolar (yaklaşık 9 bin 882 lira) talep ediyor. Pilot Anthony Blake’in yönetimindeki uçakta yolcular 1600 metre yükseğe çıkıyor. 45 dakikanın yeterli olmadığını durumlarda yolculuk devam ediyor ve ekstra 1,5 saat için 1495 dolar (14 bin 850 lira) daha ödeme yapılıyor.

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Uçakta tek bir sefer için 6 yolcu yer alabiliyor. Yolcuları uçağın içinde kırmızı saten nevresimli çift kişilik bir yatak karşılıyor. Kemerler kalkıştan sonraki iki dakika içinde açılabiliyor. Pilor Blake, uçuş sırasında ses duyulmasına engel olacak kulaklıklar takıyor ve kokpit ile yolcuların arasındaki siyah perdeden sürüşünü yapıyor.

Bazen eşlerden birinin yer ayırtarak sürpriz yaptığı ancak diğerinin o gün kendisini iyi hissetmediği için kalkıştan birkaç dakika sonra inmek istedikleri durumlarla karşılaştığını anlatan Blake, “Eşinin kendisini aldattığını öğrenip boşandıktan sonra ‘kıskandırmak amacıyla’ yeni sevgililerle katılarak fotoğraf çektirip eski eşlerine yollayanlar da oldu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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