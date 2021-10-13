Öğrendiğinizde inanamayacaksınız! Arı sokmasından cinsel anlamda haz alma durumu: Melissofili

Cinselliğe her bireyin bakış açısı ve sınırları farklıdır. Bu nedenle ilişkilerde rıza ve onay kavramlarının götürdüğü çizgiler doğrultusunda bir hayli ilginç zevkler ortaya çıkabilir. Melissofili olarak bilinen bu cinsel bağımlılık küçük çaplı bir şok yaşamınıza neden olacak. Çünkü melissofili yaşayan bireyler en basit anlamıyla arı sokmasından cinsel haz duyuyorlar.

ARININ KENDİSİNDEN DOĞAN BİR HAYRANLIK BESLİYORLAR

Zoofili olarak bilinen hayvan sevmeden haz alma durumunun bir alt kategorisi ise melissofili adını alıyor. Bu kategoride ise temel öğe tamamen arılar. Bu saplantıya sahip bireyler, arıların cinsel organlarını sokmasının büyük bir zevk alıyor. Hatta çoğu melissofili hastası arıların bilerek kendisini sokmasını sağlıyor. Acı verici zevkin yanı sıra arının kendisine de hayranlık duyduklarını belirtmemiz gerekir.



