Bu ülkelere gittiğinizde musluk suyu içebilirsiniz! Bir de suya para vermeyin

Seyahat etmek yeni kültürler ve yerler görmek için çoğu insana cazip gelen bir seçenektir. Daha düşük bütçelerle bir seyahat rotası belirlediyseniz seyahat tüyoları bazı noktalarda kurtarıcınız olabilir. Özellikle su gibi temel ihtiyaçlarınıza para vermediğiniz bir seyahat çok daha keyifli olur. Musluk suyu tüketmek paradan tasarruf etmenin en basit yolu. Bazı ülkelerde güvenli bir şekilde musluk suyu tüketilebilirken bazılarında ise insanları hasta edebilecek bakteri, protozoa, virüs ve kimyasak kirleticiler bulunur. Sizler için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından hazırlanan listeye göre güvenli bir şekilde musluk suyu tüketebileceğiniz ülkeleri derledik.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu Avrupa ülkelerini güvenli musluk suyuna sahip olarak listeledi:
Bu arada Asya'da, aşağıdaki ülkeler güvenli içme suyuna sahip olarak sınıflandırıldı:
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