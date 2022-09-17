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Bu ülkelere gittiğinizde musluk suyu içebilirsiniz! Bir de suya para vermeyin

17.09.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahat etmeden önce mutlaka o ülke hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Gittiğiniz yerin kültürünü, gelenek ve göreneklerine dair önceden araştırma yapmak olası yanlış davranışları önleyebilmek açısından önemlidir. Aynı zamanda yurtdışı seyahatlerinde maddi masrafları azaltabilecek yöntemler seçmek paranızı ilgi alanlarınıza doğrultusunda kullanmanıza yardımcı olur.

Bu ülkelere gittiğinizde musluk suyu içebilirsiniz! Bir de suya para vermeyin

Seyahat etmek yeni kültürler ve yerler görmek için çoğu insana cazip gelen bir seçenektir. Daha düşük bütçelerle bir seyahat rotası belirlediyseniz seyahat tüyoları bazı noktalarda kurtarıcınız olabilir. Özellikle su gibi temel ihtiyaçlarınıza para vermediğiniz bir seyahat çok daha keyifli olur. Musluk suyu tüketmek paradan tasarruf etmenin en basit yolu. Bazı ülkelerde güvenli bir şekilde musluk suyu tüketilebilirken bazılarında ise insanları hasta edebilecek bakteri, protozoa, virüs ve kimyasak kirleticiler bulunur. Sizler için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından hazırlanan listeye göre güvenli bir şekilde musluk suyu tüketebileceğiniz ülkeleri derledik.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu Avrupa ülkelerini güvenli musluk suyuna sahip olarak listeledi:

  • Andora
  • Avusturya
  • Belçika
  • Çek Cumhuriyeti
  • Danimarka
  • Finlandiya
  • Fransa
  • Almanya
  • Yunanistan
  • İzlanda
  • İrlanda
  • İtalya
  • Lihtenştayn
  • Lüksemburg
  • Malta
  • Monako
  • Hollanda
  • Norveç
  • Polonya
  • Portekiz
  • San Marino
  • Slovenya
  • İspanya
  • İsveç
  • İsviçre
  • Birleşik Krallık
  • Vatikan Şehri

Bu arada Asya'da, aşağıdaki ülkeler güvenli içme suyuna sahip olarak sınıflandırıldı:

  • Brunei
  • Hong Kong
  • İsrail
  • Japonya
  • Singapur
  • Güney Kore
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