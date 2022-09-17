Bu ülkelere gittiğinizde musluk suyu içebilirsiniz! Bir de suya para vermeyin

Seyahat etmek yeni kültürler ve yerler görmek için çoğu insana cazip gelen bir seçenektir. Daha düşük bütçelerle bir seyahat rotası belirlediyseniz seyahat tüyoları bazı noktalarda kurtarıcınız olabilir. Özellikle su gibi temel ihtiyaçlarınıza para vermediğiniz bir seyahat çok daha keyifli olur. Musluk suyu tüketmek paradan tasarruf etmenin en basit yolu. Bazı ülkelerde güvenli bir şekilde musluk suyu tüketilebilirken bazılarında ise insanları hasta edebilecek bakteri, protozoa, virüs ve kimyasak kirleticiler bulunur. Sizler için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından hazırlanan listeye göre güvenli bir şekilde musluk suyu tüketebileceğiniz ülkeleri derledik.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu Avrupa ülkelerini güvenli musluk suyuna sahip olarak listeledi:

Andora

Avusturya

Belçika

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Almanya

Yunanistan

İzlanda

İrlanda

İtalya

Lihtenştayn

Lüksemburg

Malta

Monako

Hollanda

Norveç

Polonya

Portekiz

San Marino

Slovenya

İspanya

İsveç

İsviçre

Birleşik Krallık

Vatikan Şehri

Bu arada Asya'da, aşağıdaki ülkeler güvenli içme suyuna sahip olarak sınıflandırıldı:

Brunei

Hong Kong

İsrail

Japonya

Singapur

Güney Kore



