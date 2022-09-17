Havayolu çalışanı deney yaparak gösterdi! “Uçakta şort giymeyin”

Suezanna isimli bir kişi TikTok’ta yaptığı paylaşımın öncesinde uçağın koltuğunu temizledi ve bakteri bir petri kabına koyarak deneyinin sonuçlarını takipçileriyle paylaştı. Suezanna gönderisine, “Uçak koltuklarının gerçekte ne kadar kirli olduğunu görmek istedim. Bu yüzden bu testi yapmayı kendime görev edindim. İşte uçak koltuklarının temizlik derecesi. Tek başında bir koltukta ne kadar çok bakteri olduğunu görebiliyor musunuz?” notunu ekledi.

“OTURMADAN ÖNCE MUTLAKA TEMİZLEYİN”

Suezanna daha sonra insanları koltuklara temas edecek giysiler giymemeleri konusunda uyardı ve insanları oturmadan önce koltukları dezenfekte etmeye çağırdı. Suezanna gönderisinin devamında ise “Kısa kollu gömlek ya da tişört giyme konusu beni düşündürüyor. Kısa şort ya da etke giyen insanları bir kez daha düşünmeye çağırıyorum. Cildiniz bu kirli koltuklara değiyor. Oturmadan önce mutlaka temizleyin” ifadelerini kullandı.



