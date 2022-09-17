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  4. Havayolu çalışanı deney yaparak gösterdi! “Uçakta şort giymeyin”

Havayolu çalışanı deney yaparak gösterdi! “Uçakta şort giymeyin”

17.09.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta 'Suezannaj' adıyla paylaşım yapan Suezanna isimli bir kişi havayolu çalışanı olduğunu söyleyerek yolculuk sırasında tercih edilmemesi gereken kıyafetlere dair bir ipucu paylaştı. Havayolu çalışanı uçakta seyahat ederken yolcuların asla şort veya etek giymemesi gerektiğini söyleyerek nedenini bir deneyle gösterdi.

Havayolu çalışanı deney yaparak gösterdi! “Uçakta şort giymeyin”

Suezanna isimli bir kişi TikTok’ta yaptığı paylaşımın öncesinde uçağın koltuğunu temizledi ve bakteri bir petri kabına koyarak deneyinin sonuçlarını takipçileriyle paylaştı. Suezanna gönderisine, “Uçak koltuklarının gerçekte ne kadar kirli olduğunu görmek istedim. Bu yüzden bu testi yapmayı kendime görev edindim. İşte uçak koltuklarının temizlik derecesi. Tek başında bir koltukta ne kadar çok bakteri olduğunu görebiliyor musunuz?” notunu ekledi.

“OTURMADAN ÖNCE MUTLAKA TEMİZLEYİN”

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Suezanna daha sonra insanları koltuklara temas edecek giysiler giymemeleri konusunda uyardı ve insanları oturmadan önce koltukları dezenfekte etmeye çağırdı. Suezanna gönderisinin devamında ise “Kısa kollu gömlek ya da tişört giyme konusu beni düşündürüyor. Kısa şort ya da etke giyen insanları bir kez daha düşünmeye çağırıyorum. Cildiniz bu kirli koltuklara değiyor. Oturmadan önce mutlaka temizleyin” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok uçak
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