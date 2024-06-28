Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Seyahat
    4. Bu yaz hangi şehirde tatil yapman gerek?

    Bu yaz hangi şehirde tatil yapman gerek?

    27.06.2024 20:20
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Soruları çöz ve verdiğin cevaplara göre bu yaz hangi şehirde tatil yapmanın sana iyi geleceğini söyleyelim!

    Bu yaz hangi şehirde tatil yapman gerek?

    👇👇

    1/10

    Senin hafta sonu klasiğin hangisi?

    Senin hafta sonu klasiğin hangisi?
    Mangal yapmak
    Film izlemek
    Yeni yerler gezmek
    2/10

    Arkadaşlarınla buluştuğunuzda genelde nasıl vakit geçirirsiniz?

    Arkadaşlarınla buluştuğunuzda genelde nasıl vakit geçirirsiniz?
    Sahilde dolaşırız
    Denemediğimiz şeyleri yaparız
    Kafede otururuz
    3/10

    Tatilde en çok ne yapmayı seversin?

    Tatilde en çok ne yapmayı seversin?
    Denize girmeyi
    Tarihi yerleri gezmeyi
    Doğada yürüyüş yapmayı
    4/10

    Hangi tür yemekler sana hitap ediyor?

    Hangi tür yemekler sana hitap ediyor?
    Kebap ve et yemekleri
    Vejetaryen yemekler
    Deniz ürünleri
    5/10

    En sevdiğin tatil aktivitesi nedir?

    En sevdiğin tatil aktivitesi nedir?
    Müze gezmek
    Kamp yapmak
    Su sporları
    6/10

    Biraz kolay bir soruyla devam edelim, en sevdiğin mevsim hangisi?

    Biraz kolay bir soruyla devam edelim, en sevdiğin mevsim hangisi?
    Yaz
    Bahar
    Kış
    7/10

    Tatilde nasıl dinlenirsin?

    Tatilde nasıl dinlenirsin?
    Plajda güneşlenerek
    Tarihi yerleri keşfederek
    Doğada vakit geçirerek
    8/10

    Hangi tür manzaralar seni daha çok etkiler?

    Hangi tür manzaralar seni daha çok etkiler?
    Deniz manzarası
    Tarihi yapılar
    Orman manzarası
    9/10

    Hangi tür etkinlikler seni mutlu eder?

    Hangi tür etkinlikler seni mutlu eder?
    Canlı müzik performansları
    Outdoor spor aktiviteleri
    Tiyatro ve sanat etkinlikleri
    10/10

    Son olarak, tatilde konaklamayı neye göre ayarlarsın?

    Son olarak, tatilde konaklamayı neye göre ayarlarsın?
    Merkezi bir yerde olması önemli
    İnsanlara çok yakın olmamasına göre
    Bütçeme göre ayarlarım


    Express


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    tatil Tatil Villam İle Yaz Tatili

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.