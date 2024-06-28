Bu yaz hangi şehirde tatil yapman gerek?

1/10
Senin hafta sonu klasiğin hangisi?
2/10
Arkadaşlarınla buluştuğunuzda genelde nasıl vakit geçirirsiniz?
Denemediğimiz şeyleri yaparız
3/10
Tatilde en çok ne yapmayı seversin?
4/10
Hangi tür yemekler sana hitap ediyor?
5/10
En sevdiğin tatil aktivitesi nedir?
6/10
Biraz kolay bir soruyla devam edelim, en sevdiğin mevsim hangisi?
7/10
Tatilde nasıl dinlenirsin?
Tarihi yerleri keşfederek
8/10
Hangi tür manzaralar seni daha çok etkiler?
9/10
Hangi tür etkinlikler seni mutlu eder?
Canlı müzik performansları
Outdoor spor aktiviteleri
Tiyatro ve sanat etkinlikleri
10/10
Son olarak, tatilde konaklamayı neye göre ayarlarsın?
Merkezi bir yerde olması önemli
İnsanlara çok yakın olmamasına göre