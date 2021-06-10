Bu yıl konserler olacak mı? Bu yaz konserler yasak mı?

Yaklaşık bir süredir müzisyenler sahnelerden, halk da müzikten uzak bir şekilde yaşıyor. 15 aydır hem ekonomik hem de sosyal anlamda birçok zorluk yaşayan vatandaşlar, konserlerin sosyal mesafe tedbirlerine uyarak açık havada yapılmaya başlanmasını talep ediyor. Psikolojik anlamda zor günler geçiren halk, bu yaz konserlerin olup olmayacağını merak ediyor.

BU YAZ KONSER OLACAK MI?

Henüz konserlerle ilgili net bir karar alınmamış olsa da, geçtiğimiz günlerde Redd grubu Maçka Parkı'nda açık alanda tek başına konser düzenledi. Halka açık bir şekilde düzenlenen ve tamamen kolektif bir şekilde bir araya gelen kişilerden oluşan açık hava konserinde, sosyal mesafe kurallarına uyularak etkinlik yapıldı.

Konserde yer alan birçok kişi, bu durumu olumlu karşıladı ve bu zor günlerde kendilerini bu şekilde iyi hissettiklerini dile getirdi.

Redd grubu ise, dünyada birçok ülkede örneği olduğu gibi konserlerin Türkiye’de de tedbirler alınarak açık havada düzenlenebileceğini herkese göstermiş oldu.

Düğünler, halısahalar ve yüzme havuzları açık olabiliyorken, açık havada sosyal mesafe kurallarına uyarak konser yapılabileceğini dile getiren müzik severler, taleplerini bu şekilde daha sesli duyurmuş oldu.