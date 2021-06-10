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Bu yıl konserler olacak mı? Bu yaz konserler yasak mı?

10.06.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Mart ayından beri ülkemizi etkisine altına koronavirüs salgını sonrasında alınan kararlar gereği konserler ve toplu etkinlikler yasaklandı. Yaklaşık 15 aydır susan müziğin ise ne zaman tekrar duyulacağı bilinmiyor. Uzun bir süredir destek almayan müzisyenler ise çok zor zamanlar geçiriyor. Birçok iş yerinin açılması ile beraber konserlerin tedbirler alınarak yapılamaması birçok ünlü isimden de tepki gördü.

Bu yıl konserler olacak mı? Bu yaz konserler yasak mı?

Yaklaşık bir süredir müzisyenler sahnelerden, halk da müzikten uzak bir şekilde yaşıyor. 15 aydır hem ekonomik hem de sosyal anlamda birçok zorluk yaşayan vatandaşlar, konserlerin sosyal mesafe tedbirlerine uyarak açık havada yapılmaya başlanmasını talep ediyor. Psikolojik anlamda zor günler geçiren halk, bu yaz konserlerin olup olmayacağını merak ediyor.

BU YAZ KONSER OLACAK MI?

Henüz konserlerle ilgili net bir karar alınmamış olsa da, geçtiğimiz günlerde Redd grubu Maçka Parkı'nda açık alanda tek başına konser düzenledi. Halka açık bir şekilde düzenlenen ve tamamen kolektif bir şekilde bir araya gelen kişilerden oluşan açık hava konserinde, sosyal mesafe kurallarına uyularak etkinlik yapıldı.

Konserde yer alan birçok kişi, bu durumu olumlu karşıladı ve bu zor günlerde kendilerini bu şekilde iyi hissettiklerini dile getirdi.

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Redd grubu ise, dünyada birçok ülkede örneği olduğu gibi konserlerin Türkiye’de de tedbirler alınarak açık havada düzenlenebileceğini herkese göstermiş oldu.

Düğünler, halısahalar ve yüzme havuzları açık olabiliyorken, açık havada sosyal mesafe kurallarına uyarak konser yapılabileceğini dile getiren müzik severler, taleplerini bu şekilde daha sesli duyurmuş oldu.

KÜLTÜR BAKANLIĞI’NDAN KONSER ADIMI

kültür ve turizm

Bunun yanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları sürecinde sanatsal etkinliklerden uzak kalan vatandaşları fiziksel ve sanal ortamda sanatla buluşturmak amacıyla proje başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşları hem uygun koşullar çerçevesinde fiziksel ortamda hem de dijital ortamda sanatla buluşturmak amacıyla haziran-temmuz-ağustos aylarını kapsayan "2021 Yaz Konserleri" adlı proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında koro, topluluk ve orkestralar, yaz ayları boyunca farklı şehirlerde, antik kentlerde ve müzelerde yaklaşık 130 konser verecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı
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