MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bücür Cadı’da Abbas karakterine hayat vermişti! İşte ünlü oyuncu Yunus Bülbül’ün son hali!

Bücür Cadı’da Abbas karakterine hayat vermişti! İşte ünlü oyuncu Yunus Bülbül’ün son hali!

10.10.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Bücür Cadı dizisi 21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında hafta içi her gün Star TV'de yayınlandı. Seyirciler tarafından ilgiyle izlenen dizide Yunus Bülbül, "Abbas" rolü ile boy göstermişti. Yunus Bülbül'ün son hali, görenleri şaşırttı. İşte detaylar...

Bücür Cadı’da Abbas karakterine hayat vermişti! İşte ünlü oyuncu Yunus Bülbül’ün son hali!

Yunus Bülbül, Adem Ayral ve Arif Erkuş tarafından yönetilen Bücür Cadı dizisinde "Abbas" rolünü canlandırdı. Müzisyen, bestekâr, oyuncu, yönetmen ve yapımcı olan Yunus Bülbül'ün asıl adı Yunus Habbuloğlu'dur. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok filmde rol alan Bülbül aynı zamanda birçok şarkıyı seslendirdi.

Bücür Cadı’da Abbas karakterine hayat vermişti! İşte ünlü oyuncu Yunus Bülbül’ün son hali!

BÜCÜR CADI'NIN "ABBAS"I, YUNUS BÜLBÜL'ÜN SON HALİ

1955 İskenderun doğumlu Yunus Bülbül 66 yaşındadır. Oyunculuk projelerinin yanı sıra müzik alanında da birçok çalışmaya imza atan Bülbül'ün yıllar geçmesine rağmen değişmemesi dikkat çekti. Aldı Başını Gidiyor, Yanlış Yaptın, AH Şu Kadınlar gibi şarkılarda imzası olan Bülbül Abbas Çorum'da, Babam Geri Döndü, Bir Akıllı Bir Deli gibi projelerde de yer aldı.

YUNUS BÜLBÜL'ÜN BAZI FİLMLERİ

Duy Kalbimin Feryadını (1980)
Deliler Almanya'da (1980)
Berduşlar (1982)
Ah Şu Kadınlar (1983)
Berduşlar Sosyetede (1984)
Şans Çocuğu
Beleşçiler (1987)
Hangimiz Eşek (1995) Keko
Sevimli Dostlar (1997)
Bücür Cadı (1999, Dizi) Abbas
Biri Yer Biri Bakar (2000)
Bir Akıllı Bir Deli (2002)
Babam Geri Döndü (2005)
Abbas Çorum'da (2014)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt!Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt!
Otobüste gergin anlar: Sinirlenip camı indirdi! "Geber ulan"Otobüste gergin anlar: Sinirlenip camı indirdi! "Geber ulan"
Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştuOlay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu
Anahtar Kelimeler:
Yunus Bülbül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Kullanımı durduruldu! Sebep: Kalp iltihabı riski

Kullanımı durduruldu! Sebep: Kalp iltihabı riski

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Hedefleri kaza geçiren vatandaşlar

Hedefleri kaza geçiren vatandaşlar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.