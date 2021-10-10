Bücür Cadı’da Abbas karakterine hayat vermişti! İşte ünlü oyuncu Yunus Bülbül’ün son hali!

Yunus Bülbül, Adem Ayral ve Arif Erkuş tarafından yönetilen Bücür Cadı dizisinde "Abbas" rolünü canlandırdı. Müzisyen, bestekâr, oyuncu, yönetmen ve yapımcı olan Yunus Bülbül'ün asıl adı Yunus Habbuloğlu'dur. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok filmde rol alan Bülbül aynı zamanda birçok şarkıyı seslendirdi.

BÜCÜR CADI'NIN "ABBAS"I, YUNUS BÜLBÜL'ÜN SON HALİ

1955 İskenderun doğumlu Yunus Bülbül 66 yaşındadır. Oyunculuk projelerinin yanı sıra müzik alanında da birçok çalışmaya imza atan Bülbül'ün yıllar geçmesine rağmen değişmemesi dikkat çekti. Aldı Başını Gidiyor, Yanlış Yaptın, AH Şu Kadınlar gibi şarkılarda imzası olan Bülbül Abbas Çorum'da, Babam Geri Döndü, Bir Akıllı Bir Deli gibi projelerde de yer aldı.

YUNUS BÜLBÜL'ÜN BAZI FİLMLERİ

Duy Kalbimin Feryadını (1980)

Deliler Almanya'da (1980)

Berduşlar (1982)

Ah Şu Kadınlar (1983)

Berduşlar Sosyetede (1984)

Şans Çocuğu

Beleşçiler (1987)

Hangimiz Eşek (1995) Keko

Sevimli Dostlar (1997)

Bücür Cadı (1999, Dizi) Abbas

Biri Yer Biri Bakar (2000)

Bir Akıllı Bir Deli (2002)

Babam Geri Döndü (2005)

Abbas Çorum'da (2014)

