Yumurta haşlarken suyuna ekleyin! İnanamayacaksınız

Haşlanmış yumurta hem faydalı hem de tok tuttuğundan ötürü Ramazan ayında oruç tutanların sıklıkla tercih ettiği besinlerin başında yer alıyor. Haşlanmış yumurtayı yemek keyifli olsa da soymak biraz vakit alan bir işlemdir. Yumurtayı haşlarken içerisine 2 dilim limon atarsanız piştikten sonra yumurtanın kabuğunun kendiliğinden soyulduğunu göreceksiniz.

HAŞLANMIŞ YUMURTANIN FAYDALARI

Yumurta başlı başına besin değeri yüksek bir besindir. İçerisinde insan sağlığı için oldukça faydalı olan ve vücudun ihtiyaç duyduğu amino asitler bulunur. Haşlanmış yumurta folik asit, demir, çinko, fosfor ve protein bakımından zengindir. Tüm bu vitamin ve mineraller ışığında, haşlanmış yumurtanın besleyici bir yiyecek olduğu söyleyebiliriz. Haşlanmış yumurtayı özellikle hamileler, emziren kadınlar ve gelişim çağındaki çocuklar mutlaka günlük beslenme programına dahil etmelidir.

Haşlanmış yumurta içerdiği vitamin, mineral ve bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur. Vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi verir.

Yumurta içerdiği protein ve amino asitler sayesinde kemiklerin güçlenmesinde büyük rol oynar. Düzenli olarak haşlanmış yumurta tüketmek büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırır. Aynı zamanda ilerleyen yaşla birlikte görülen kemik erimesi riskini azaltır.

YUMURTA, TOKSİNLERİ TEMİZLEMEYE YARDIMCI OLUR

Yumurta sporcuların en gözde besinlerinden biridir. Sebebi ise içerdiği protein ve amino asitler sayesinde kasları onarması ve yeni kas oluşumunu desteklemesidir. Protein, kasların gelişiminde etkilidir ve vücutta bulunan kas kütlesinin artmasına yardımcı olur. Bu özellikleriyle haşlanmış yumurta, sporcular ve vücut geliştirme ile ilgilenenler için ideal bir yiyecektir.

Karaciğerdeki toksinler tüm vücuda ciddi zararlar verir. Sağlıklı bir cilt ve saç için de karaciğerin toksinlerden arındırılması gerekir. Yumurta sadece karaciğer değil, tüm vücuttaki toksinleri temizleyen fosfolipidler bakımından zengin bir besindir. Düzenli olarak haşlanmış yumurta tüketerek vücudunuzun toksinlerden arınmasını sağlayabilirsiniz.

D vitamini eksikliği günümüzde kapalı mekanlarda uzun süreler geçiren kişilerin en sık karşılaştığı sağlık sorunlarından biri. Bu vitaminin eksikliği uzun vadede yaşam kalitesini düşürür ve ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. Vücutta D vitamini değerini yükseltmek için tüketilmesi önerilen yiyeceklerden biri de yumurtadır. Yapılan araştırmaların sonucunda her gün 2 adet haşlanmış yumurta tüketmenin D vitamini değerinin yükselmesine katkıda bulunduğu gözlenmiştir.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Kötü kolesterol seviyesinin yüksek olması kalp krizi, inme ve felç, yüksek tansiyon gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin bir besin olan yumurta kötü kolesterol ile adeta savaşır. Yapılan araştırmalarda günde 2 adet haşlanmış yumurta yemenin kalp ve damar sağlığını koruduğu gözlenmiştir.

Kolin maddesi, beynin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yerine getirmesinde önemli rol oynar. Bu maddenin azlığı unutkanlık ve erken bunama başta olmak üzere çeşitli sorunlara yol açabilir. Yumurtanın içerisinde bol miktarda kolin maddesi bulunur. Beynin ihtiyaç duyduğu kolin maddesinin karşılanması için her gün 2 adet haşlanmış yumurta tüketmek yeterlidir.

Gözdeki sarı noktada bulunan lutein maddesinin azalması, görme kaybının en önemli nedenlerinden biridir. Bu maddenin azlığı çeşitli göz rahatsızlıklarına neden olabilir. Bol miktarda lutein ihtiva eden yumurta, göz sağlığını koruma konusunda en az havuç kadar etkilidir. Düzenli olarak haşlanmış yumurta tüketmek göz hastalıklarına karşı korur ve görme yetisini iyileştirir.



