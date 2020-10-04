Bugün kanallarda ne var? TV yayın akışı 4 Ekim 2020 Pazar TV 8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

4 Ekim Pazar yani bugün TV yayın akışı araştırılıyor. TV 8'de bu akşam yayınlanacak olan MasterChef Türkiye yarışması takipçileri heyecanla akşamı iple çekiyor. Pazar akşamları yayınlanan diziler ve programlar genelde yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıkıyor. Peki bu akşam kanalların yayın akışında neler var? 4 Ekim Pazar günü TV 8, Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, Kanal 7, TRT1 yayın akışında neler var?
Havaların biraz soğumasıyla birlikte dışarı çıkmak istemeyen vatandaşlar, akşam saatlerini evde geçirmeye çalışıyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini yayınlandığı gün izlemek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. 4 Ekim itibari ile Türkiye'de yayın yapan ulusal kanalların birçoğunun yayın akışı ise açıklandı. Akşam kuşağında en çok sevilen diziler ve yarışmalar bugün de ekranlara gelecek. Prime adı verilen akşam kuşağı, vatandaşların reytinglerinin en çok izlenen programların belirlenmesine yardımcı oluyor. Peki bu akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Ekim 2020 Pazar TV yayın akışı...
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Emoji Filmi
11:45 Dizi TV
13:00 Maria İle Mustafa (tekrar)
16:00 Hercai (tekrar)
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Maria İle Mustafa (yeni bölüm)
06:45 Ankara’nın Dikmeni
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Çatı Katı Aşk
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
23:45 Yeni Hayat (tekrar)
07:00 Medcezir
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin İle Moda
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Menajerimi Ara
18:45 Star Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
11:45 Bay Yanlış
14:00 Mucize Doktor
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 7. Koğuştaki Mucize
22:45 Öğretmen
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacaı
06:50 Böyle Bitmesin
09:05 Uynaış: Büyük Selçuklu
11:50 Enine Boyuna
13:15 Ailenin Yeni Üyesi
14:45 Masumlar Apartmanı
18:55 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:40 Uyanış:Büyük Selçuklu
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren
10:30 MasterChef Türkiye
16:15 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tarkan Güçlü Kahraman
14:45 Ramo
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
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