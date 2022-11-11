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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için nefis tarifler! İşte 11 Kasım yemek menüsü

11.11.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sizde kendi kendinize, 'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız doğru adrestesiniz. Sizler için 'Bugün ne pişirsem?' sorunun yanıtı olarak menü önerisi hazırladık. Haberimizin detaylarında çorbadan tatlıya kadar yemek önerisi yer alıyor. İşte 11 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için nefis tarifler! İşte 11 Kasım yemek menüsü

Yemeği hazırlamak kadar hangi yemeği hazırlamaya karar vermek de vakit alıyor. 'Bugün ne pişirsem?' içeriğimiz ile bu sorunu ortadan kaldırmak için yemek tarifi önerileri hazırladık. Bugün yemekte başlangıç olarak dereotlu kabak çorbası var. İşte 11 Kasım yemek menüsü...

DEREOTLU KABAK ÇORBASI

Dereotlu kabak çorbası adı üstünde kabak ile hazırlanan bir tariftir. Lezzetli ve vitamin deposudur. Bu çorbayı hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi ise 25 dakikadır.

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

TEPSİ KEBABI

Gelinim Mutfakta programında hazırlanan tepsi kebabı çok beğenildi. 11 Kasım yemek menüsünde tepsi kebabı hazırlayabilirsiniz. Bu tarif kıyma, biber, domates ve daha birçok baharatla hazırlanıyor. Tadını baharatlarından alıyor.

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BARDAKTA MISIR

Dışarda alınandan farksız bardakta mısırı evde de hazırlayabilir ve atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Kokusuyla birçok kişiyi mest eden bardakta mısır tarifine, aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Mis gibi kokusu tüm evi saracak: Bardakta mısır tarifi Mis gibi kokusu tüm evi saracak: Bardakta mısır tarifi

FIRINDA KABAK TATLISI

Kabakların bir kısmıyla çorba hazırladıktan sonra bir kısmıyla da tatlı yapabilirsiniz. Birçok tarifte kullanılan kabak, tatlısıyla da bir o kadar seviliyor.

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