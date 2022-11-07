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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için sağlıklı tarifler! 7 Kasım yemek menüsü

07.11.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' sorusu mutfağa giren herkesin aklında olan ortak sorulardan biri... Yemek menüsü serimiz ile bu sorularınıza cevap bulmaya, size fikir vermeye çalıştık. Bu defa haberimizde, ana yemekten sonra tatlı yerine kek tarifine yer verdik. İşte 7 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için sağlıklı tarifler! 7 Kasım yemek menüsü

7 Kasım yemek menüsünü haberimizde derledik. Başlangıcı şifa dolu balık çorbası ile, kapanışı kek ile yapın. Bu tarifler hem doyurucu hem de leziz! İşte 7 Kasım yemek menüsü...

BALIK ÇORBASI

Balık çorbasını başlangıç için tercih edebilirsiniz. Oldukça sağlıklı olan balık çorbası 20 dakikada hazırlanıyor ve 40 dakikada pişiriliyor. Tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Bu çorba şifa dağıtıyor: Balık çorbası tarifi Bu çorba şifa dağıtıyor: Balık çorbası tarifi

MASTERCHEF CONNELONİ TARİFİ

İtalyan mutfağına ait bir makarna olan conneloni, MasterChef programıyla yeniden gündeme geldi. Ağızda dağılan tadıyla adeta lezzet şöleni yaşayan conneloni tarifine aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz.

MasterChef Conneloni tarifi! Conneloni nasıl yapılır? MasterChef Conneloni tarifi! Conneloni nasıl yapılır?

EV YAPIMI KEK

Basit, pratik bir tarifi olan bu keki herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Haberde basit kek tarifi yer alıyor. Bu kekin içerisine kakao, portakal kabuğu, üzüm gibi istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz.

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibi Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibi

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