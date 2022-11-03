MasterChef Conneloni tarifi! Conneloni makarna nasıl yapılır?

İtalyan mutfağında makarnanın ne kadar önemli olduğu biliniyor. Makarnalarını çeşitli soslar ile lezzetlendiren İtalyanların conneloni makarnası oldukça seviliyor. Bu leziz makarnayı yiyenler tadına hayran kalıyor.

MALZEMELER 2 yumurta

2 su bardağı un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

Tuz

Domates sos için:

4 adet soyulmuş domates

1 yemek kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

1 bağ fesleğen

İç harcı için:

1 kg Ege otları eğer bulamazsanız;

500 gr Pazı

500 gr Ispanak

250 gr Pırasa

300 gr Bergama tulum peynir

200 gr Labne peynir ya da krema

TARİF Krep hamuru yapmak için sırası ile yumurta, un, su, süt, tuz -tüm krep malzemeleri-koyulur ve çırpılır.

Domates sos için, domatesler soyulur, sarımsaklar ezilir diğer malzemelerle ocakta özleşene kadar kaynatılır. Domates sos üzeri için yapılır.

İç harç için otlar tamamen öldürülmeden kavrulur ve sırası ile tulum peynir ve labne ya da krem peynir eklenir.

İç harcı istediğiniz şekilde tatlandırabilirsiniz. Krep rulo olacak şekilde sarılır üzerine domates sos ve rende peynir ve maydanoz ile servis edilir.

AFİYET OLSUN!

