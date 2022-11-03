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MasterChef Conneloni tarifi! Conneloni makarna nasıl yapılır?

03.11.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışması hayranları tarafından her hafta ilgiyle izleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda 3 Kasım Perşembe günü yarışmacı adaylardan İtalyan lezzetleri yapmaları istendi. Yarışmacı adayların yaptığı conneloni makarna oldukça merak uyandırdı. İzleyiciler internet üzerinden 'Evde conneloni nasıl yapılır?' diye araştırmalarda bulunuyor. İşte conneloni tarifi...

MasterChef Conneloni tarifi! Conneloni makarna nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 30dk

İtalyan mutfağında makarnanın ne kadar önemli olduğu biliniyor. Makarnalarını çeşitli soslar ile lezzetlendiren İtalyanların conneloni makarnası oldukça seviliyor. Bu leziz makarnayı yiyenler tadına hayran kalıyor.

MALZEMELER

  • 2 yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı süt
  • Tuz
  • Domates sos için:
  • 4 adet soyulmuş domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 bağ fesleğen
  • İç harcı için:
  • 1 kg Ege otları eğer bulamazsanız;
  • 500 gr Pazı
  • 500 gr Ispanak
  • 250 gr Pırasa
  • 300 gr Bergama tulum peynir
  • 200 gr Labne peynir ya da krema

TARİF

  • Krep hamuru yapmak için sırası ile yumurta, un, su, süt, tuz -tüm krep malzemeleri-koyulur ve çırpılır.
  • Domates sos için, domatesler soyulur, sarımsaklar ezilir diğer malzemelerle ocakta özleşene kadar kaynatılır. Domates sos üzeri için yapılır.
  • İç harç için otlar tamamen öldürülmeden kavrulur ve sırası ile tulum peynir ve labne ya da krem peynir eklenir.
  • İç harcı istediğiniz şekilde tatlandırabilirsiniz. Krep rulo olacak şekilde sarılır üzerine domates sos ve rende peynir ve maydanoz ile servis edilir.

AFİYET OLSUN!

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tarifi İtalya Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu makarna nasıl yapılır leziz

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