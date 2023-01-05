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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara birbirinden enfes tarifler! İşte 5 Ocak yemek menüsü

05.01.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün ne pişireceğinizi düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Her gün özel olarak hazırladığımız yemek menüsü içeriğimizden hem tarif fikri alabilir hem de yeni tatlar keşfedebilirsiniz. Bugün yemekte ziyafet var... İşte 5 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara birbirinden enfes tarifler! İşte 5 Ocak yemek menüsü

Günlük yemek tarifleri araştırılıyor. Seçim yapmanızı kolaylaştıracak en lezzetli tariflere içeriğimizde yer verdik. Bugün yemekte arabaşı çorbası, soslu pratik börek, kuru patlıcan çorbası ve nevzine tatlısı var. İşte 5 Ocak yemek menüsü...

ARABAŞI ÇORBASI

Arabaşı çorbası, internette trend videolar arasında yer aldı. Bu tarif, birçok kişiden tam puan aldı. Arabaşı çorbasının tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

En dikkat çekici çorba: Arabaşı çorbası tarifi En dikkat çekici çorba: Arabaşı çorbası tarifi

KURU PATLICAN DOLMASI

Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan kuru patlıcan dolması, kurutulmuş sebzelerle hazırlanır. İçinde baharatlar, kıymalı iç harç yer alır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kuru patlıcan dolması tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz kuru patlıcan dolması tarifi

SOSLU PRATİK BÖREK

Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan börek hem sofraların hem de çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 20 dakikada hazırlanan bu tarif 30 dakikada pişiriliyor.

Gelinim Mutfakta soslu pratik börek tarifi! Çıtır çıtır olacak Gelinim Mutfakta soslu pratik börek tarifi! Çıtır çıtır olacak

NEVZİNE TATLISI

Tatlı krizlerine birebir nevzine tatlısı pekmez ve tahin kullanılarak hazırlanıyor. Helvayı andıran bu tatlı 35 dakikada pişiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nevzine tatlısı tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nevzine tatlısı tarifi

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