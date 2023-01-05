'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara birbirinden enfes tarifler! İşte 5 Ocak yemek menüsü

Günlük yemek tarifleri araştırılıyor. Seçim yapmanızı kolaylaştıracak en lezzetli tariflere içeriğimizde yer verdik. Bugün yemekte arabaşı çorbası, soslu pratik börek, kuru patlıcan çorbası ve nevzine tatlısı var. İşte 5 Ocak yemek menüsü...
Arabaşı çorbası, internette trend videolar arasında yer aldı. Bu tarif, birçok kişiden tam puan aldı. Arabaşı çorbasının tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan kuru patlıcan dolması, kurutulmuş sebzelerle hazırlanır. İçinde baharatlar, kıymalı iç harç yer alır.
Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan börek hem sofraların hem de çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 20 dakikada hazırlanan bu tarif 30 dakikada pişiriliyor.
Tatlı krizlerine birebir nevzine tatlısı pekmez ve tahin kullanılarak hazırlanıyor. Helvayı andıran bu tatlı 35 dakikada pişiyor.