‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlara en kolay tarifler! İşte 30 Kasım yemek menüsü

Bugün öğle veya akşam yemeğinde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte patates çorbası, sulu köfte, lahmacun ve kolay pasta var. İşte 30 Kasım yemek menüsü...

PATATES ÇORBASI

Patates çorbası ile başlangıç yapabilirsiniz. Patatesi yağda kızartmak yerine daha sağlıklı olan çorbasını hazırlayabilirsiniz. Patates çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

SULU KÖFTE

Oldukça kolay hazırlanan suku köfteyi tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Bu tarif kıyma, yumurta, bulgur gibi malzemelerin karşımıyla hazırlanıyor. 15 dakikada hazırlayabilirsiniz.

LAHMACUN

Lahmacun birçok kişinin severek tükettiği bir yiyecek. Kıyma, maydanız, un gibi malzemelerle hazırlanan lahmacun tarifine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KOLAY PASTA

Tatlı olarak kolay pasta tarifini, 30 Kasım yemek menüsü haberimize ekledik. Alman pastası diye geçen kolay pasta, üzerine dökülen pudra şekeri ile tamamlanıyor.