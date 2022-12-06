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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara enfes yemek tarifleri! İşte 6 Aralık yemek menüsü

06.12.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız ama aklınıza hep aynı yemek tarifleri geliyorsa bu haberde yer alan yemek tariflerinden fikir alabilirsiniz. Sizler için en leziz yemekleri bir araya getirip yemek menüsü oluşturduk. İşte 6 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara enfes yemek tarifleri! İşte 6 Aralık yemek menüsü

Öğle veya akşam yemeği için leziz bir tarif hazırlamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Bugün menüde kesme aşı çorbası, keskin tava, su böreği ve kalburabastı tatlısı var. İşte 6 Aralık yemek menüsü...

KESME AŞI ÇORBASI

Sivas usülü kesme aşı çorbası, Gelinim Mutfakta programında hazırlandı. Farklı tarifiyle dikkat çeken kesme aşı çorbası leziz görüntüsüyle iştah kabartıyor. Kesme aşı çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Gelinim Mutfakta haftanın finali Sivas usulü kesme aşı çorbası! Gelinim Mutfakta haftanın finali Sivas usulü kesme aşı çorbası!

KESKİN TAVA

Kırıkkale'nin meşhur lezzeti keskin tava pirzola, domates, sarımsak gibi malzemelerle hazırlanıyor. Bu tarif fırında 90 dakika pişiriliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz keskin tava tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz keskin tava tarifi!

SU BÖREĞİ

Hemen hemen herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri olan börek tarifine menü önerimizde yer verdik. Su böreği, 19. Yüzyıl Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmiştir.

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KALBURABASTI

Kalburabastı tatlısı şerbetli tatlılardan biridir. 30 dakikada hazırlanır, 45 dakikada pişirilir.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kalburabastı tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz kalburabastı tarifi

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