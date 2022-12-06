'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara enfes yemek tarifleri! İşte 6 Aralık yemek menüsü

Öğle veya akşam yemeği için leziz bir tarif hazırlamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Bugün menüde kesme aşı çorbası, keskin tava, su böreği ve kalburabastı tatlısı var. İşte 6 Aralık yemek menüsü...

KESME AŞI ÇORBASI

Sivas usülü kesme aşı çorbası, Gelinim Mutfakta programında hazırlandı. Farklı tarifiyle dikkat çeken kesme aşı çorbası leziz görüntüsüyle iştah kabartıyor. Kesme aşı çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

KESKİN TAVA

Kırıkkale'nin meşhur lezzeti keskin tava pirzola, domates, sarımsak gibi malzemelerle hazırlanıyor. Bu tarif fırında 90 dakika pişiriliyor.

SU BÖREĞİ

Hemen hemen herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri olan börek tarifine menü önerimizde yer verdik. Su böreği, 19. Yüzyıl Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmiştir.

KALBURABASTI

Kalburabastı tatlısı şerbetli tatlılardan biridir. 30 dakikada hazırlanır, 45 dakikada pişirilir.