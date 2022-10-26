‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlara leziz cevaplar! İşte 26 Ekim yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' sorusunu kendinize soruyor ve tarif bulamıyorsanız, haberimizdeki tariflerden fikir alabilirsiniz. Bu akşam menüde közlenmiş domates çorbası var... Tatlı olarak ise sultan tatlısı tarifini derledik. İşte 26 Ekim yemek menüsü...

KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI

Leziz közlenmiş domates çorbası ile akşam yemeği başlangıcı yapabilirsiniz. Hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi ise 50 dakikadır.

KREMA TADINDA MAKARNA

Krema tadında hazır, kremasız makarna ile ziyafet çekin! Bunun için un, tereyağı, süt, makarna gibi malzemeler gerekiyor. Krema tadında makarna hazırlamak için aşağıdaki linke tıklayın.

MEŞHUR İZMİR KÖFTESİ

Lezzetiyle meşhur İzmir köftesini makarnanın yanında hazırlayabilirsiniz. Fırında hazırlanan bu tarif leziz olduğu kadar doyurucudur.

SULTAN SARMASI TATLISI

Kakaolu bir tatlı olan sultan sarmasını 26 Ekim yemek menüsüne ekledik. Sultan sarmasının hazırlık ve pişirme süresi 20 dakikadır. İşte sultan sarması tarifi...