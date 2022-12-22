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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara lezzet bombası tarifler! İşte 22 Aralık yemek menüsü...

22.12.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız birbirinden leziz tariflere sizler için haberimizde yer verdik. Yemek programlarında hazırlanan ve sıklıkla araştırılan yemek tarifleri, 22 Aralık yemek menüsü içeriğimizde yer alıyor. İşte 22 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara lezzet bombası tarifler! İşte 22 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' sorusu günün en sıkıcı sorularından biri olabilir... Her gün ne pişirileceğini düşünmek istemiyorsanız, sizler için hazırladığımız 'yemek menüsü' serilerimizden yemek fikirleri edinebilirsiniz. İşte 22 Aralık yemek menüsü...

MURADİYE ÇORBASI

Muradiye çorbası tavuk göğsü, kabak, havuç gibi malzemelerle hazırlanıyor. 30 dakikada hazırlanan bu çorba 15 dakikada pişiriliyor. Muradiye çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

En Hamarat Benim muradiye çorbası nasıl yapılır? En Hamarat Benim muradiye çorbası nasıl yapılır?

DAHUDİYET

Mardin'in sevilen lezzetlerinden biri olan dahudiyet, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı ve çok beğenildi. Bir çeşit köfte yemeği olan dahudiyet 40 dakikada pişiriliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz dahudiyet tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz dahudiyet tarifi!

KUŞ ÜZÜMLÜ PİLAV

Kuş üzümlü pilav doyurucu ve lezizdir. Tavuk suyu kullanarak da yapılabilir.

Kuş üzümlü pilav nasıl yapılır? Kuş üzümlü pilav nasıl yapılır?

BROWNİE KURABİYE

Brownie kurabiye bitter çikolata, kakao, kabartma tozuyla yapılıyor. Brownie kurabiyeyi yemekten sonra çayın yanında afiyetle tüketebilirsiniz.

Bildiğiniz tüm tarifleri unutturur! Brownie kurabiye tarifi Bildiğiniz tüm tarifleri unutturur! Brownie kurabiye tarifi

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